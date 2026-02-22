Tren de cercanías: Estado debe garantizar pago de US$ 50 millones por año a emiratíes para viabilizar proyecto

El Estado paraguayo deberá garantizar un pago anual mínimo de unos US$ 50 millones a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) que se pretende conformar entre la estatal emiratí Etihad Rail, con el 75% de participación, y Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), con el 25%, para que el proyecto del tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí sea factible.

El presidente de Fepasa, Facundo Salinas, explicó que, una vez que el sistema entre en funcionamiento, el Estado deberá garantizar ese desembolso durante un periodo de entre 10 y 15 años, plazo en el que se prevé saldar la deuda contraída para la construcción y puesta en operación del servicio.

Según detalló, una parte de los desembolsos provendría de la recaudación del servicio, estimada en unos US$ 10 millones a US$ 14 millones anuales, considerando una tarifa inicial de G. 5.000 por pasaje, mientras que el resto, alrededor de US$ 40 millones por año, deberá ser cubierto mediante subsidio estatal.

“Si utilizamos los números que manejamos hoy, estaríamos pagando aproximadamente US$ 50 millones anuales. A eso se le restan los ingresos de entre US$ 10 y US$ 14 millones al año, quedando unos US$ 40 millones en promedio que deberá cubrir el Estado”, explicó Salinas.

Añadió que una vez cancelada la deuda, los pagos disminuirían considerablemente y el sistema podría sostenerse con ingresos propios del pasaje, cubriendo gastos operativos y de mantenimiento.

Fideicomiso para garantizar pagos

Salinas señaló que la Ley N° 7.434 “De la reforma del tren de cercanías” ya autorizó al Poder Ejecutivo a constituir uno o más fideicomisos de garantía y liquidez para cumplir con las obligaciones derivadas del proyecto del tren de cercanías, por lo que se mantendrá tal y como está.

Este instrumento permitirá cubrir los compromisos firmes y contingentes del Estado y de Fepasa, así como eventuales costos derivados de controversias contractuales en la ejecución del plan.

En el fideicomiso deberán depositarse los ingresos provenientes de la venta de pasajes, la explotación comercial y el subsidio estatal anual necesario para sostener el sistema.

La normativa vigente establece que el fideicomiso será administrado financieramente por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en un patrimonio separado, conforme a la Ley N° 921/96 de Negocios Fiduciarios, mientras que el Estado actuará como fideicomitente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá garantizar los subsidios que se requieran.

“Seguridad a inversionistas”

Salinas defendió el esquema de fideicomiso al señalar que brinda seguridad a los inversionistas, ya que los recursos destinados a recuperar la inversión quedan separados de la administración estatal directa.

“El inversor tiene confianza porque los recursos con los cuales recupera su inversión van a un fideicomiso administrado por un banco y con participación del Ministerio de Economía. Eso lo separa de la discusión política y permite un manejo diferenciado”, sostuvo.

Admitió que el modelo es similar al utilizado en proyectos viales como las rutas PY02 y PY01 concesionadas vía APP, donde los ingresos se concentran en cuentas específicas para garantizar el repago de las inversiones (el Estado también subsidia la mayor parte del repago de las inversiones en estos proyectos).

Modificarán de la ley para adjudicación directa

El Ejecutivo pretende modificar la Ley N° 7.434 para habilitar la adjudicación directa del proyecto mediante un acuerdo de “gobierno a gobierno” (G2G) con Emiratos Árabes Unidos, lo que permitiría conformar la sociedad entre Fepasa y Etihad Rail sin un proceso licitatorio.

Actualmente, la citada normativa establece que el proyecto debe ejecutarse mediante licitación pública, por lo que el Gobierno impulsa el cambio legal para concretar la alianza con la estatal emiratí.

En la práctica, el modelo planteado por el Gobierno replica mecanismos utilizados en proyectos de Alianza Público-Privada (APP), aunque en este caso se impulsa el cambio de la normativa para evitar el proceso competitivo.

Ingresos adicionales podrían reducir subsidio Estatal

El titular de Fepasa señaló que el aporte estatal podría disminuir si se generan ingresos adicionales a través de la explotación comercial de estaciones, publicidad, estacionamientos y desarrollo inmobiliario asociado al proyecto.

También mencionó la posibilidad de tarifas diferenciadas, como servicios directos con mayor costo o ajustes tarifarios futuros, así como el alquiler de espacios comerciales en estaciones.

No obstante, reconoció que estos ingresos son difíciles de estimar con precisión, por lo que las proyecciones actuales se manejan con criterios conservadores.

“Si esos negocios funcionan, el aporte del Estado puede bajar. Pero somos prudentes porque esos ingresos son variables”, afirmó.