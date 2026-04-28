Tren de cercanías: comisión recomendó aprobar adjudicación directa a emiratíes en medio de críticas

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores recomendó este martes la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley N° 7.434/2025 del tren de cercanías, con el objetivo de incorporar el esquema de acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) y concretar la iniciativa con Emiratos Árabes Unidos.

El plan contempla adjudicar directamente el proyecto a la empresa estatal Etihad Rail, que conformará una sociedad de objeto específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa). La iniciativa será tratada en la sesión ordinaria de la Cámara Alta prevista para este miércoles.

La reunión fue encabezada por el senador Silvio Ovelar, presidente de la citada comisión y Natalicio Chase, relator, y contó con la participación de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión; el ministro de Economía, Óscar Lovera; y el titular de Fepasa, Facundo Salinas.

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Cuestionamientos por costos y modelo

Durante el debate, legisladores de la oposición expresaron fuertes reparos al esquema planteado, principalmente por la adjudicación directa sin licitación, el costo del proyecto y el modelo de financiamiento.

La senadora Esperanza Martínez recordó el fracaso del metrobús y advirtió sobre posibles problemas en la franja de dominio, además de cuestionar la rapidez con la que se impulsa nuevamente el proyecto tras el fallido plan del tren con Corea.

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También pidió claridad sobre el financiamiento, el rol del Estado y del sector privado, y quién será finalmente el propietario del sistema. “Necesitamos saber cómo se va a pagar, quién se queda con el proyecto y qué aprendimos de los fracasos anteriores”, sostuvo.

En la misma línea, el senador Líder Amarilla cuestionó el costo estimado, señalando que rondaría los US$ 22,5 millones por kilómetro, y advirtió sobre posibles sobrecostos futuros. Asimismo, planteó dudas sobre la soberanía nacional al tratarse de un acuerdo directo entre Estados.

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Tren de cercanías: defensa del proyecto

Por su parte, la ministra Claudia Centurión defendió la propuesta y aseguró que los costos se encuentran dentro de parámetros internacionales, que oscilan entre US$ 35 millones y US$ 80 millones por kilómetro para trenes urbanos.

Explicó que el proyecto prevé una inversión inicial de US$ 200 millones en capital: US$ 50 millones por parte del Estado paraguayo y US$ 150 millones de Emiratos Árabes. A esto se sumarán financiamiento adicional de unos US$ 250 millones en mercados del citado país.

Detalló que el modelo será similar a una Alianza Público Privada (APP), donde el sistema será propiedad del Estado paraguayo, pero operado por la sociedad conformada. El repago de la inversión se realizará en un plazo de 15 años, mediante ingresos por pasajes y aportes complementarios del Estado al fideicomiso que se creará para costear el tren.

Sobre el fallido acuerdo con Corea, Centurión afirmó que no existían estudios sólidos y que los costos se duplicaron durante las negociaciones. En contraste, aseguró que el proyecto con Emiratos ya cuenta con ingeniería en desarrollo a cargo de firmas internacionales.

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Posturas divididas

El senador Natalicio Chase defendió la iniciativa y cuestionó que el debate se enfoque en aspectos ideológicos. “Esta es una oportunidad para el Paraguay de avanzar en infraestructura con financiamiento internacional”, afirmó.

En tanto, la senadora Celeste Amarilla manifestó no tener objeciones al modelo de concesión, aunque solicitó mayor precisión sobre la rentabilidad y el tiempo de recuperación de la inversión.

Por su parte, el senador Dionisio Amarilla consideró que, pese a las dudas, el país debe avanzar con el proyecto y “dar el paso”, aunque pidió mayor información sobre el trazado y los detalles técnicos.

Congreso tratará proyecto de ley en la sesión de mañana

El proyecto cuenta con dictamen favorable de comisión y será analizado mañana por el pleno del Senado, donde se prevé un amplio respaldo para su aprobación. Figura en el punto 12 del orden del día.

De sancionarse la modificación legal, el Gobierno avanzará en la estructuración definitiva del proyecto ferroviario, que busca transportar a unas 40.000 personas por día entre Asunción y ciudades del área metropolitana.

Justamente, para la adjudicación directa a los emiratíes, se requiere modificar la ley vigente, que actualmente exige un proceso licitatorio competitivo para seleccionar al socio encargado del desarrollo del sistema ferroviario.

El proyecto de ley autoriza al MOPC y a Fepasa a negociar, suscribir, implementar y supervisar de forma directa acuerdos con gobiernos extranjeros —o con las entidades, públicas o privadas, que estos designen— para la ejecución del proyecto “Tren de Cercanías”.