¿Ya sabes cuánto vas a pagar por impuesto inmobiliario?: DNIT habilita enlace para consultas

Con el propósito de facilitar la consulta impositiva, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) comunicó que está disponible en su página web la liquidación del impuesto inmobiliario y sus adicionales, correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Con esta herramienta esperan facilitar el acceso rápido y actualizado a la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

El ajuste realizado al impuesto inmobiliario para el presente ejercicio es de 4,1% tanto para inmuebles urbanos como rurales. Esta variación surge de la inflación acumulada a noviembre del 2025 que dio como resultado 4,1%, según dispone la legislación vigente.

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Según informaron desde la DNIT, esta liquidación detalla los valores fiscales de los inmuebles que servirán de base para la determinación del tributo inmobiliario durante este periodo.

Informaron que desde la web de la DNIT, los contribuyentes ya pueden consultar y descargar una planilla, que mediante filtros por departamento, distrito y zona, el contribuyente podrá determinar el valor que corresponde a la liquidación impositiva del presente año.

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Según detallaron, dicha herramienta se enmarca en lo establecido por la Ley N° 7424/2025, que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional, y fue desarrollado por la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro.

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Cabe señalar que a partir de la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) desde enero de este año tiene a su cargo la determinación del valor fiscal de los inmuebles.

Los interesados pueden acceder a la liquidación ingresando al portal institucional de la DNIT o a través del siguiente enlace: www.dnit.gov.py , en el enlace: “liquidación de impuesto inmobiliario”.