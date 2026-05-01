Grado de inversión: Misión de Moody´s en visita técnica para revisión anual de calificación

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que representantes de la agencia calificadora Moody´s se reunieron con el ministro Óscar Lovera y su equipo en el marco del proceso de revisión anual de la calificación soberana de Paraguay correspondiente al año 2026. En cual se interiorizaron de los cambios en el MEF, desde la salida de Carlos Fernández Valdovinos de la titularidad de la cartera, como también de los viceministerios en este “segundo tiempo”.

Participaron del encuentro el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la viceministra de Administración Financiera, Teodora Recalde de Spinzi; así como de los respectivos gerentes y directores generales de ambos Viceministerios.

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Durante la reunión, los analistas de Moody’s se interiorizaron sobre la evolución reciente y las perspectivas de la economía paraguaya, así como el desempeño de la política fiscal, la estrategia de financiamiento público, el clima de inversión, la atracción de inversiones extranjeras y aspectos vinculados a la gobernanza institucional. Dentro del aspecto fiscal también se informó sobre el desempeño de las recaudaciones.

En ese contexto, el ministro Lovera informó sobre los esfuerzos orientados a fortalecer la diversificación productiva y el objetivo del Gobierno es sostener un crecimiento económico más amplio y diversificada.

Según detallaron desde la cartera estatal, se presentó una visión general sobre los resultados fiscales del 2025, los esfuerzos para la reducción del déficit fiscal de la Administración Central al 2% del PIB, y el objetivo de cerrar dentro del límite del 1,5% del PIB en este año.

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La reunión formó parte del diálogo técnico regular que Paraguay mantiene con las agencias calificadoras de riesgo, según informaron desde el MEF. Actualmente, el país cuenta con Grado de Inversión otorgado por Moody’s y Standard & Poor’s.

El equipo de Moody’s estuvo integrado por William Foster, vicepresidente y analista senior, y Dylan Walsh, analista asociado.