UE liberará el 93% de importaciones del Mercosur, pero con mayores exigencias, según viceministro

Este 1 de mayo entró en vigencia el acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur, y marca el inicio de una nueva etapa de integración económica, con mayores exigencias normativas y regulatorias, resaltó el viceministro en entrevista con ABC.

Explicó que Paraguay accederá a una apertura comercial preferencial hacia uno de los “mercados más relevantes” a nivel global, mediante la reducción o eliminación progresiva de aranceles.

“La Unión Europea liberará aproximadamente el 93% de las importaciones provenientes del Mercosur, lo que beneficiará a numerosos productos paraguayos y mejorará las condiciones de acceso a consumidores con alto poder adquisitivo”, señaló.

Indicó que este escenario abre oportunidades no solo para los sectores tradicionales, sino también para avanzar en la diversificación de la oferta exportable, incorporando productos agroindustriales, manufacturas y bienes con mayor valor agregado.

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Mercado de 750 millones de consumidores

En ese sentido, destacó que el acuerdo permitirá al país integrarse en condiciones preferenciales a un mercado de aproximadamente 750 millones de consumidores, equivalente a cerca de una cuarta parte del PIB mundial.

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“Paraguay contará con cuotas exclusivas para productos como azúcar orgánica, biodiésel y carne porcina, lo que representa una oportunidad concreta para ingresar al mercado europeo sin compartir esos beneficios con otros países del bloque”, indicó.

Sobre la preparación del país, sostuvo que, si bien la Unión Europea impone exigencias ambientales, sanitarias y de trazabilidad, Paraguay cuenta con una base exportadora consolidada, especialmente en sectores como la carne y los granos, que ya operan bajo estándares internacionales.

“Esto representa una ventaja importante, ya que el país no parte desde cero y dispone de experiencia en mercados exigentes”, afirmó.

El papel de la plataforma Retsa

En este punto, cobra especial relevancia el Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (Retsa), una herramienta presentada por el Ministerio de Industria y Comercio (MiC) que puede transformarse en uno de los pilares de adecuación paraguaya frente a las nuevas exigencias internacionales.

En ese aspecto, detalló que el fortalecimiento e implementación efectiva de mecanismos como el Retsa permitiría demostrar origen, cumplimiento ambiental, condiciones productivas y seguimiento de cadenas de valor, aspectos cada vez más determinantes para acceder al mercado europeo.

Paraguay frente a otras naciones del Mercosur

Respecto a la competencia dentro del Mercosur, sostuvo que Paraguay se posiciona como un destino atractivo para la inversión, apoyado en su estabilidad macroeconómica y menor volatilidad en comparación con otros países de la región.

“El país puede destacarse en segmentos como la producción sostenible, la carne diferenciada, el arroz competitivo y la economía forestal, con potencial de integración a cadenas agroindustriales e industriales orientadas a la exportación”, expresó.

Añadió que regímenes como la maquila y los incentivos fiscales permiten optimizar costos y facilitar la instalación de industrias, a lo que se suma la disponibilidad de energía limpia y competitiva.

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“Otro punto relevante es el tratamiento diferenciado en reglas de origen para autopartes. Paraguay obtuvo un 5% adicional para 17 subpartidas, lo que permite alcanzar hasta un 55% de utilización de materiales no originarios durante ocho años”, explicó.

Finalmente, subrayó que esta flexibilidad puede mejorar la competitividad en el desarrollo manufacturero y de ensamblaje, posicionando al país como una plataforma atractiva para inversiones en el sector automotor.