Entre oportunidades y alertas: la visión de los gremios sobre el acuerdo UE-Mercosur

Gremios paraguayos concuerdan que el acuerdo Unión Europea- Mercosur implica oportunidades, pero se debe estar en alerta.

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, mencionó que el acuerdo Unión Europea-Mercosur fue negociado durante 25 años y que, producto de esas discusiones, Paraguay consiguió ventajas y resguardos importantes.

Señaló que uno de ellos son los cupos directos, sin tener que competir con otros países del Mercosur: 50.000 toneladas de biocombustible, 10.000 toneladas de azúcar orgánica y 1.500 toneladas de carne de cerdo. Además, indicó que se incluyeron consideraciones especiales para el rubro de autopartes.

“El arancel: la piedra que frena la fluidez comercial”

“El acuerdo general está bien; es producto de una negociación. Nunca se consigue el 100% de los objetivos, pero está dentro de lo razonable. Los tratados se realizan con el espíritu de integrar los países, dinamizar el intercambio comercial y activar la economía de cada bloque”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, destacó que la atención principal está en la eliminación de aranceles, que es “la piedra que frena la fluidez comercial”, y que depende de si se aplican o reducen los impuestos que forman parte del acuerdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que preocupa es lo que se encuentra por debajo de la mesa, que son las medidas unilaterales que Europa está tomando, poniendo barreras no arancelarias-sino ambientales- y con un trato que no corresponde si queremos ser socios comerciales. Es una actitud de soberbia”, advirtió Cristaldo.

“Nuevas normativas ambientales”

Sonia Tomassone, asesora de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), indicó que desde el gremio analizaron el documento que se firmará entre ambos bloques.

Comentó que les preocupa la eventual aplicación de salvaguardas, aunque el acuerdo establece mecanismos conjuntos que podrían mitigar parcialmente su impacto.

Lea más: Acuerdo UE–Mercosur: el sector productivo advierte sobre salvaguarda

“También existe inquietud de que a futuro puedan dictarse nuevas normativas ambientales como mecanismo para-arancelario, que afecten el comercio bilateral”, apuntó Tomassone.

En entrevistas anteriores, Tomassone destacó que espera que el acuerdo sea positivo para Paraguay y contribuya a un mejor posicionamiento en el mercado europeo, aunque subrayó la necesidad de “leer la letra chica del acuerdo” y confió en las autoridades y negociadores.

Cautelosos y prudentes

Daniel Prieto, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), señaló que el sector ganadero mantiene relaciones comerciales con la Unión Europea desde hace más de 20 años, y que el complejo cárnico paraguayo siempre se adaptó a las exigencias del bloque.

“Ojalá que este acuerdo represente una oportunidad de mejora real y que esos beneficios se traduzcan en buenos precios para el productor, sin afectar al mercado interno, que es lo ideal”, agregó.

Prieto resaltó la necesidad de analizar con prudencia los detalles del acuerdo, especialmente para evitar restricciones que puedan afectar la soberanía nacional.

“Hay aspectos que deben mirarse con mucha atención, aunque confiamos en que la Cancillería está negociando de la mejor manera posible en defensa de los intereses de Paraguay”, señaló.

Sostuvo que el sector ganadero puede adaptarse a las exigencias del mercado europeo siempre que beneficien al productor, prestando atención a los mecanismos de salvaguarda y a la normativa 1115, aunque el sector cuenta con condiciones para seguir operando en la Unión Europea.

Reglas claras y previsibilidad

Carina Daher, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP), indicó que la firma representa el cierre político del acuerdo, mientras que los textos definitivos, anexos técnicos y mecanismos de implementación deberán analizarse una vez oficialmente publicados.

“Reconocemos el potencial del acuerdo para la apertura de mercados y la mayor integración internacional. Pero su implementación puede implicar exigencias técnicas, ambientales y de trazabilidad para los sectores industriales y exportadores. Por eso es clave contar con reglas claras, previsibilidad y tiempos adecuados de adaptación”, explicó.

Daher resaltó que la CEMAP participó activamente en procesos de integración regional y global, y que el acuerdo puede acelerar la transición hacia una maquila 2.0, con mayor valor agregado, incorporación tecnológica y cumplimiento de estándares internacionales.

Entre los puntos prioritarios, mencionó: acceso a información completa y oficial sobre el acuerdo; espacios de diálogo público-privado para evaluar impactos sectoriales; períodos de transición razonables; y acompañamiento técnico e institucional para que las empresas puedan adaptarse y competir en igualdad de condiciones.

Oportunidad para la industrialización

Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), afirmó que el acuerdo representa una oportunidad para el desarrollo económico del país, especialmente en industrialización y generación de empleo.

“El tratado no es un fin en sí mismo, sino un medio para acceder a mercados exigentes que valoran la calidad y la innovación”, sostuvo.

Lea más: Pros y contras del acuerdo UE-Mercosur

Duarte destacó la relevancia del acuerdo tras más de 25 años de negociación y el trabajo coordinado entre Cancillería, Obras Públicas y los equipos técnicos del Estado.

Advirtió que el desafío será aprovechar las oportunidades del tratado, mejorar la productividad y competir no solo en Europa, sino también dentro del Mercosur, donde Paraguay enfrenta desventajas logísticas por ser un país mediterráneo.

“No es lo que esperábamos”

Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), afirmó que el acuerdo "no es lo que esperaban" desde el sector, pero destacó que gracias a la intervención del gobierno y la Cancillería se logró que el Reglamento 1115 no forme parte obligatoria del acuerdo, respetando la soberanía y las leyes nacionales.

“Tenemos un documento aceptable. Incluye ventajas para la parte de cerdos y azúcar orgánica, pero no implicará un cambio grande en el volumen comercial”, explicó.

Fast criticó la negociación del acuerdo, donde observó una posición desigual, con Bruselas imponiendo condiciones adicionales que limitan el acceso a productos paraguayos. Señaló como ejemplo las salvaguardas impuestas unilateralmente, que generan incertidumbre y falta de previsibilidad para el sector productivo, del cual el 72% depende del campo.

Exigió respeto a las leyes, soberanía y un trato de socios iguales, afirmando que seguirán observando con cautela la situación.

Etanol y biodiésel

Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), indicó que el gremio tiene información general del acuerdo, pero aún no conoce el texto final ni su implementación.

Manifestó preocupación por la falta de claridad en las condiciones de acceso al mercado y posibles barreras técnicas o ambientales.

“Solicitamos reglas claras y que se establezca expresamente el tratamiento arancelario de los biocombustibles, garantizando acceso real al mercado europeo”, señaló.

Corsi destacó que el acuerdo puede representar una oportunidad concreta para el sector, mencionando posibles cuotas de etanol y biodiésel, incluida una referencia a 50.000 toneladas de biodiésel para Paraguay, sujeta a reglamentación, y la existencia de una demanda real en Europa para cumplir objetivos de descarbonización.