Micro, pequeñas y medianas empresas concentran más del 76% del empleo

En el primer trimestre de 2026, la población ocupada total alcanzó 3.204.472 personas, mostrando una expansión relevante frente a los niveles de 2017, cuando se situaba en torno a 2.732.354. Dentro de esta estructura, las microempresas continúan siendo el principal generador de empleo, con una participación de 63,7% del total, lo que confirma su rol central en la dinámica económica del país. Este peso no es coyuntural, sino estructural: a lo largo de toda la serie, la participación de las microempresas se mantiene por encima del 60%, con picos incluso superiores al 69% en 2020, reflejando la fuerte atomización del tejido productivo.

Al incorporar a las pequeñas y medianas empresas, el peso de las mipymes en el empleo total supera ampliamente el 75%, consolidándose como el verdadero motor del mercado laboral. En el primer trimestre de 2026, las pequeñas empresas explican 9,3% del empleo, mientras que las medianas representan 3,8%, lo que eleva el peso conjunto de las mipymes al 76,8% del total. El patrón evidencia una estructura productiva donde la generación de empleo descansa, principalmente, en unidades de menor escala, en contraste con las empresas de mayor tamaño, que concentran apenas 12,7% del empleo en el mismo período.

El análisis por área de residencia refuerza esta lectura. En el ámbito urbano, donde se concentra la mayor parte de la actividad económica, las microempresas representan 59,4% del empleo en el primer trimestre de 2026, mientras que en el área rural su peso asciende a 75,4%. Este diferencial refleja tanto la menor presencia de grandes empresas fuera de los centros urbanos como las características propias de la actividad económica rural, donde predominan unidades familiares o de baja escala.

A lo largo del período analizado, se observa cierta estabilidad en la estructura por tamaño de empresa, aunque con leves ajustes tras los efectos de la pandemia. En 2020, las microempresas alcanzaron niveles cercanos a 69,1%, en un contexto de contracción económica debido a la pandemia, que impulsó la informalidad y el autoempleo. Posteriormente, la participación se modera hacia niveles cercanos a 62%-64%, lo que sugiere una recomposición parcial del empleo hacia empresas de mayor tamaño, aunque sin alterar la estructura predominante, comportamiento que es consistente con economías en desarrollo, donde las mipymes actúan como amortiguador frente a shocks económicos.

Otro elemento relevante es la persistencia de una baja participación de empresas medianas, que se mantiene en torno a 3%-4% a lo largo de toda la serie. La limitada presencia evidencia una dificultad estructural en el proceso de escalamiento empresarial, donde muchas firmas permanecen en tamaños reducidos sin lograr transitar hacia etapas de mayor productividad. En contraste, las empresas de 51 y más personas mantienen una participación relativamente estable, en torno a 11%-13%, lo que refleja un núcleo más consolidado de grandes empleadores, aunque con un peso significativamente menor frente al universo de mipymes.

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Los datos del INE muestran una economía donde el empleo depende, en gran medida, de unidades de baja escala, con implicancias directas sobre la productividad, la formalización y la calidad del empleo. La elevada participación de las microempresas sugiere un entorno con barreras al crecimiento empresarial y una alta incidencia del autoempleo. No obstante, también evidencia la capacidad de estas unidades para absorber mano de obra y sostener el dinamismo del mercado laboral en distintos contextos económicos.

* Este material fue elaborado por la Consultora MF Economía e Inversiones