Sin transparencia: siguen promocionando costosos centros de atención infantil adjudicados vía PTI

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue promocionando con “bombos y platillos” los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), en el marco de los 20 centros adjudicados por el Gobierno a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), bajo un esquema cuestionado por su escasa transparencia y que estaría siendo utilizado como propaganda política con miras a las elecciones municipales.

Esta vez, la ministra Claudia Centurión visitó la obra en ejecución en San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, donde se prevé la instalación del primer centro en la zona. La construcción registra actualmente un 65% de avance y, según informaron, la semana pasada la titular del MOPC realizó un recorrido de verificación para constatar el desarrollo del proyecto.

Durante la visita, la secretaria de Estado destacó el impacto social de la iniciativa, orientada al cuidado de la niñez y al acompañamiento de las familias. “Más de 140 niños van a estar acá diariamente para que las mamás puedan salir a trabajar y dejar a sus hijos en un entorno seguro, que los estimule, los alimente y los cuide”, expresó.

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El centro contará con una superficie total de 850 metros cuadrados y estará destinado a la atención integral de niños de 0 a 4 años. Además, ofrecerá apoyo a las familias mediante servicios vinculados al cuidado, la nutrición y la estimulación temprana, según la cartera.

No se saben montos específicos de cada contrato

En cuanto al cronograma, la ministra señaló que “el trabajo no para” y que incluso se prevén labores durante feriados y fines de semana para cumplir con los plazos establecidos.

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Las obras de San Juan Nepomuceno están a cargo de la empresa Sociedad Constructora Chaco, con fiscalización de Hidrocontrol S.A., y una inversión de G. 3.019.667.422. Esta firma, junto con Tecnoedil Constructora SA, fueron adjudicados para los 20 centros.

Para estas contrataciones se recurrió al PTI, un mecanismo que permite eludir los controles establecidos por la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, ya que sus procesos no se rigen por dicha normativa. Hasta la fecha, las instituciones involucradas siguen sin divulgar los montos de los contratos ni eventuales modificaciones.

El proyecto forma parte del Programa Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “Semillas del Futuro”, que prevé la construcción de 50 centros en los 17 departamentos del país, además de la implementación de bebetecas y bibliobuses, con el objetivo de beneficiar a unos 280.000 niños y niñas por año.

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“Ese es el gran programa que impulsa el presidente Santiago Peña y la primera dama, en conjunto con el Ministerio de la Niñez y con todos los ministerios que trabajamos para las familias del Paraguay”, afirmó la ministra.

Precios aumentaron respecto a lo que estimaron

Cada centro debía tener un costo estimado de G. 2.600 millones (unos US$ 335.000); sin embargo, todo indica que ese monto fue superado, como en el caso de Caazapá. Con base en esta cifra, los primeros 20 centros demandarían alrededor de US$ 6,7 millones, aunque los montos reales adjudicados aún no fueron publicados.

Tampoco se conocen detalles sobre las licitaciones de las obras pendientes ni sobre el avance en las demás ciudades. Hasta ahora, la única obra inaugurada es la de Capiatá.

Los centros serán construidos en Asunción, Ciudad del Este, Concepción, San Estanislao, Eusebio Ayala, Villarrica, Coronel Oviedo, Yhú, San Juan Nepomuceno, Encarnación, Cambyretá, San Juan Bautista, Yaguarón, Capiatá, Pilar, Pedro Juan Caballero, Curuguaty, Villa Hayes, Mariscal Estigarribia y Puerto Casado.