Dudosa adjudicación vía PTI: feudo de “Bachi” tendrá el primer centro de primera infancia

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco registra un 70% de ejecución, según su último informe técnico.

La obra se levanta en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, distrito considerado feudo del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, y forma parte del paquete de 20 centros adjudicados por el Gobierno a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), bajo un esquema cuestionado por su escasa transparencia.

Para estas contrataciones se recurrió al PTI, un mecanismo que permite eludir los controles establecidos por la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, ya que sus procesos no se rigen por la normativa nacional. Hasta la fecha, las instituciones involucradas siguen sin divulgar los montos de los contratos ni eventuales modificaciones.

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Las adjudicaciones recayeron en Tecnoedil S.A., representada por Paul Sarubbi, y Constructora Chaco S.A., representada por Luis María Gulino. En el caso específico de Villa Hayes, la obra está a cargo de Tecnoedil, con fiscalización del Consorcio RVV ICASA y supervisión técnica del MOPC.

Últimos trabajos de albañilería: No divulgan avance de las obras en las otras ciudades

En el caso del centro de Villa Hayes actualmente se ejecutan los últimos trabajos de albañilería, como revoque fino y enduidos, además de la colocación de pisos y revestimientos. También avanzan las obras exteriores, que incluyen veredas, accesos y empastado. El centro contará con una superficie construida de 850 metros cuadrados y atenderá a unos 120 niños y sus familias.

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Según el MOPC, el programa incluye además bebetecas y bibliobuses, con una meta anual de 280.000 niños beneficiados en todo el país.

A nivel nacional se prevé la construcción de 50 centros en los 17 departamentos y en Asunción. La primera etapa contempla 20 espacios ya adjudicados, que ofrecerán servicios de cuidado, nutrición, estimulación temprana y acompañamiento familiar.

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Cada centro tiene un costo estimado de G. 2.600 millones (unos US$ 335.000). Con base en esta cifra, los primeros 20 demandarían alrededor de US$ 6,7 millones. Sin embargo, los montos reales adjudicados siguen sin ser publicados.

Pese al avance reportado en Villa Hayes, persisten las dudas sobre el programa en su conjunto. Nada se sabe de las licitaciones para las obras que aún faltan adjudicar ni del avance en las demás ciudades. Hasta ahora, la única obra inaugurada es la de Capiatá.

Los centros serán construidos en Asunción, Ciudad del Este, Concepción, San Estanislao, Eusebio Ayala, Villarrica, Coronel Oviedo, Yhú, San Juan Nepomuceno, Encarnación, Cambyretá, San Juan Bautista, Yaguarón, Capiatá, Pilar, Pedro Juan Caballero, Curuguaty, Villa Hayes, Mariscal Estigarribia y Puerto Casado.