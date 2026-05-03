Ante el desplome del dólar ¿debería intervenir el BCP? : Esto opinan expertos

La cotización de la divisa estadounidense sigue en escala descendente en el mercado local y abrirá las operaciones del mes de mayo en su nivel más bajo en poco más de 7 años. De esta manera, el tipo de cambio efectivo en las principales casas de cambio abrirá este lunes en G. 6.100 mientras que el cambio interbancario o mayorista en G. 5.977.

Con estos valores mínimos que no se registraban desde diciembre del 2018, la divisa estadounidense observa una baja 6% solo en el mes de abril, cuando arrancaba el mes en cerca de G.6.500 y, si se mira el último año, la caída llega al 25%. Es decir, G. 2.000 menos por cada dólar en el último año, considerando que en el mismo mes del año pasado, la divisa rondaba en G. 8.000

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La tendencia, según agentes del sector financiero, responde a una combinación de factores tanto internos como externos. En este escenario, desde varios sectores piden que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervenga el mercado de cambios para cortas picos en la cotización que puedan impactar en la actividad económica, que de hecho, la apreciación del guaraní frente al dólar ya comienza a mostrar efectos concretos sobre la estructura productiva del país, disminuyendo la competitividad de las industrias locales, también impacta sobre las ingresos por exportaciones y en las recaudaciones del fisco.

BCP debería intervenir

El economista y ex ministro de Hacienda César Barreto opinó que ante este escenario del mercado de divisas, la actuación del BCP ha sido absolutamente asimétrica. Así mencionó que cuando el dólar subía, vendió divisas, pero cuando empezó a bajar no se notó la reacción en comprar divisas.

En consecuencia, explicó que el dólar que cayó un 10% en el mundo, frente al guaraní lo hizo en un 25% y con ello, también se registró una caída superior al 15% del tipo de cambio real del guaraní (una medida de competitividad de la producción nacional), a su nivel más bajo incluso que en febrero de 1999.

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“Una apreciación de tal magnitud genera daños colaterales. Algunos ya se notan, como la caída en los ingresos tributarios” afirmó Barreto.

Añadió que otros efectos se irán notando, como una ralentización de los sectores transables y por consecuente los niveles de empleo podrían verse afectados.

Barreto agregó que pese a los efectos que ya se están notando, el BCP se ha mantenido cauto en su posición de no intervenir el mercado, por su objetivo centrado en la inflación.

“Sin arriesgar su meta de inflación, podría y debería comprar dólares para reequilibrar el mercado monetario y minimizar el desalineamiento cambiario de consecuencias muy negativas en la economía”, afirmó Barreto.

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Genera desajustes en la economía

Por su parte el analista Amílcar Ferreira también se refirió a la situación de la baja del dólar y advirtió sobre los efectos negativos en la economía nacional de persistir esta tendencia, y en línea con César Barreto, también coincidió en la necesidad de una mayor intervención del BCP para reequilibrar el mercado monetario.

“Este nivel actual del dólar genera desajustes en la economía y el Banco Central debería estar más presente en el mercado”, precisó.

Ferreira justificó esta necesidad de una mayor presencia de la banca matriz, al señalar que la caída de la divisa estadounidense no solo responde a factores externos por una tendencia global de debilitamiento del dólar, sino que también persisten factores internos como el mayor ingreso de divisas, lo que presiona el tipo de cambio.

Por su parte, Liana Caballero, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) justificó la posición de la entidad monetaria, aclarando que nuestro país opera con un régimen de libre flotación cambiaria, donde el tipo de cambio se determina principalmente por oferta y demanda. Además remarcó que el objetivo del BCP es la inflación y que en ese sentido, se prioriza que las condiciones monetarias sean coherentes con el objetivo de estabilidad de precios.

También agregó que en las condiciones actuales del tipo de cambio favorecen los objetivos de la inflación ya que un dólar más bajo debería incidiría en los precios de los productos y bienes importados. El objetivo de inflación del BCP es del 3,5%, y al primer trimestre del año, la variación interanual se ubicó en 1,9%.