Dólar por debajo de G. 6.000: Cotización se hunde a su nivel más bajo en 7 años y hay reclamos de intervención del BCP

La cotización del dólar continúa cediendo terreno frente al guaraní en el mercado local y este jueves en el cierre de las operaciones del mes bajó nuevamente 100 puntos en comparación a la jornada anterior. De esta manera, el tipo de cambio efectivo en las principales casas de cambio cerró en G. 6.100 mientras que el cambio interbancario o mayorista cerró en G. 5.977.

Con estos valores mínimos que no se registraban desde diciembre del 2018, la divisa estadounidense observa una baja acumulada del 8% en lo que va del 2026 y, si se mira el último año, la caída llega al 25%. Es decir, G. 2.000 menos por cada dólar en el último año, considerando que en el mismo mes del año pasado, la divisa rondaba en G. 8.000

La tendencia, según agentes del sector financiero, responde a una combinación de factores tanto internos como externos. En este escenario, desde varios sectores piden que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervenga el mercado de cambios para cortas picos en la cotización que puedan impactar en la actividad económica.

Lea más: Dólar en retroceso: cae 6% frente al guaraní en lo que va del año y 22% en 12 meses

Piden intervención del BCP

La apreciación del guaraní frente al dólar comienza a mostrar efectos concretos sobre la estructura productiva del país, situación que fue advertida hoy por la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay . El gremio expresó su preocupación por la valorización de la moneda local, que ronda el 25% en el último año, ubicándola entre las más fortalecidas a nivel global y ante este contexto, la CISPY instó al Banco Central del Paraguay a intensificar su intervención en la administración del tipo de cambio, con el objetivo de amortiguar la volatilidad y evitar desalineamientos que profundicen la pérdida de competitividad de la economía paraguaya.

Desde el Banco Central del Paraguay (BCP) aclararon que nuestro país opera con un régimen de libre flotación cambiaria, donde el tipo de cambio se determina principalmente por oferta y demanda. Además remarcaron que su objetivo es la inflación y que en ese sentido, se prioriza que las condiciones monetarias sean coherentes con el objetivo de estabilidad de precios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Nueva baja en cotización del dólar responde a factores externos y no puede intervenir, dice BCP

¿Porqué baja el dólar?

Expertos detallan que el comportamiento del tipo de cambio en Paraguay no se explica por una sola causa, ya que el dólar se ha debilitado a nivel internacional en distintos tramos del último año, en medio de expectativas sobre el ciclo de tasas de interés en Estados Unidos, la búsqueda de rendimientos en otros mercados y la crisis en Medio Oriente.

Pero hay, además, elementos locales que han reforzado la oferta de divisas. Entre ellos se destacan los ingresos vinculados al sector exportador, el flujo de dólares asociado al comercio y la mayor disponibilidad de moneda extranjera a través del sistema financiero.

¿Cómo impacta la baja del dólar al consumidor?

Una caída del dólar suele traer alivio en rubros con fuerte componente importado, desde bienes de consumo hasta insumos industriales. También puede incidir en costos dolarizados de fletes, equipamientos y servicios. En la práctica, esto ayuda a contener presiones inflacionarias, aunque el traslado a góndola de los supermercados y por consecuente al público, no siempre es inmediato ni completo.

Los bienes importados representan alrededor del 30% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se espera que esta baja importante en la cotización también acompañe con una incidencia en los precios al público.

Lea más: Dólar cae a mínimo de G. 6.300: ¿Quiénes ganan o pierden en este escenario?

No obstante, para quienes tienen deudas en dólares, un tipo de cambio más bajo reduce la carga en guaraníes al momento de pagar cuotas.

En contrapartida, el sector exportador con este tipo de cambio recibe menos guaraníes por cada dólar vendido, lo que puede afectar márgenes si sus costos están mayormente en moneda local.