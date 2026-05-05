Expo Logística reunirá a más de 130 empresas y apuesta a impulsar negocios en la región

Este martes, en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se llevó a cabo el lanzamiento de Expo Logística, un evento que busca congregar a empresas de toda la región, promoviendo la colaboración, las alianzas estratégicas y el crecimiento regional a través de la innovación, según los organizadores.

Durante la presentación, los organizadores mencionaron que proyectos de gran envergadura, como el corredor bioceánico, el crecimiento de puertos regionales y nuevas rutas de exportación, también serán abordados en el marco de la expo.

Competitividad logística

El viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, señaló que la logística en Paraguay pasó de ser una palabra a una prioridad para el Gobierno. Indicó que, si bien el país tiene como limitante su condición mediterránea, “es fundamental reconocer” que la competitividad logística resulta clave para que los productos lleguen al mundo de manera eficiente.

“Somos un país con un sacrificio fiscal bastante importante en términos de impuestos bajos. Además, la materia prima que producimos es apreciada en todo el mundo, y el desafío es que esos productos se puedan mover a precios competitivos, tanto en el mercado interno como en el exterior”, afirmó.

Lea más: Desafíos del sector exportador de Paraguay ante la crisis en Oriente Medio

El viceministro precisó que, desde el Gobierno, se está trabajando en la diversificación de la logística del país y que se avanza por un camino interesante en ese aspecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a este tipo de eventos, subrayó que el objetivo es generar espacios de conversión de negocios, donde las partes puedan acercarse, concretar reuniones e iniciar conversaciones.

Plataforma de vinculación estratégica

Por su parte, Carlos Núñez, director de Market Comunicaciones -que organiza la expo-, destacó que más que una feria, la Expo Logística es una plataforma de vinculación estratégica que se ha convertido en un acelerador de negocios. Aseguró que, en solo dos días, se puede conectar “con cientos de empresas y tomar decisiones clave" para el crecimiento.

Además, indicó que hasta el momento se confirmó la participación de más de 130 empresas de países como China, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.

“La Expo trasciende la exhibición tradicional, posicionándose como un espacio donde convergen tecnología, transporte, almacenaje y gestión de datos, con el objetivo de fortalecer la competitividad del país”, apuntó Núñez.

Lea más: El pulmón logístico que redefine el comercio con Brasil

Entre los puntos a destacar, alegó que se contará con expertos nacionales e internacionales que analizarán temas como tendencias del comercio, innovación, infraestructura, soluciones logísticas, automatización y tecnología aplicada al sector, en una serie de conferencias previstas en la agenda.

La 16° edición

Desde la organización informaron que la Expo reunirá este 3 y 4 de junio, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, de 16:00 a 22:30 a empresas nacionales e internacionales de vehículos, infraestructura, tecnologías, software, transporte terrestre y aéreo, servicios logísticos y comercio exterior, así como proveedores del sector.

“En su 16ª edición de la Expo Logística, el espacio de exhibición se amplía significativamente para dar mayor visibilidad a las novedades”, concluyó.