Técnicos advierten que tarifas fijadas por decreto son “una asfixia económica” para la ANDE

En un conversatorio técnico organizado por la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), especialistas del sector analizaron las implicancias de los recientes decretos del Ejecutivo que fijan tarifas para industrias de alto consumo. La principal conclusión es alarmante: la tarifa de 44 US$/MWh, que fue impuesta para el sector de criptominería y electrointensivas, apenas cubre el costo actual y que es inviable mantenerla durante 15 años.

Uno de los puntos más críticos expuestos fue la fragilidad de las premisas utilizadas por el Gobierno. Mientras el Poder Ejecutivo proyecta costos estables, informes técnicos de la propia ANDE sugieren que para el 2030 la tarifa en alta tensión debería rondar los 51 dólares para que sea sostenible. La diferencia, según advirtieron, será un “clavo” que deberán pagar los usuarios residenciales.

“Es una asfixia económica y una asfixia de potencia”, sentenciaron desde el Departamento de Estudios de Generación de la ANDE, al explicar que la venta de energía a este sector es variable en ingresos, mientras que los compromisos de suministro son fijos y rígidos, restando maniobrabilidad a la empresa estatal en momentos de crisis.

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El fin del cuento de la “energía infinita”

Durante el debate se cuestionó con dureza la idea de que Paraguay posee excedentes inagotables. Los técnicos recordaron que el país tiene una pérdida de 1.500 megavatios anuales entre sustracción (robos) y deficiencias técnicas, un volumen que no exhibe tendencias de mejora.

Además, el escenario se agrava por el cambio climático. Se advirtió que Itaipú y Yacyretá son centrales de paso y no pueden acumular agua; ante las sequías prolongadas, Paraguay se verá obligado a importar energía de Brasil a costos marginales altísimos, mucho antes de lo previsto originalmente.

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“Partimos de una premisa antigua y equivocada, casi un cuento, de que teníamos energía para tirar manteca al techo”, reflexionó uno de los participantes, señalando que la falta de inversión en nuevas fuentes de generación desde la época de Alfredo Stroessner dejó al sistema sin respaldo frente a una demanda que crece al 4% anual.

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Acciones legales y amenaza de huelga en ANDE

La tensión por los recientes decretos que ppueden atentar financieramente contra la ANDE escaló con la postura del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande). A través de una resolución de su Consejo de Delegados, el gremio decidió rechazar por unanimidad los decretos y anunció el inicio de una Acción de Inconstitucionalidad contra las normativas.

Sitrande denunció que no tuvo acceso a los borradores de los decretos antes de su publicación y responsabilizó directamente a las autoridades de la ANDE por los “efectos lesivos” de estas medidas. La resolución pone a consideración de la Asamblea General, a realizarse a finales de mayo, la articulación de una huelga general en conjunto con las centrales obreras.

“Un decreto no puede estar por encima de la ley que establece el procedimiento para fijar la tarifa de la ANDE”, se escuchó también en el cierre del conversatorio, reforzando la idea de que la vía judicial será el próximo campo de batalla para frenar lo que consideran un despojo a la soberanía energética del país.