MEF: funcionarios reclaman adecuación de cargos y salarios

El reclamo para adecuar cargos y salarios de los funcionarios fue presentado a través del Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Economía y Finanzas (Sifupromef), según informó el gremio a través de un reporte, cuyos representantes solicitan el cumplimiento de la Ley N.° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, sus reglamentaciones y el Manual Operativo emitido este año por el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional de la institución.

Según se explicó, desde este año, diversos Organismos y Entidades del Estado (OEE) dependientes del Poder Ejecutivo iniciaron la implementación de la fase inicial del proceso de “encuadramiento” dentro de la carrera del servicio civil.

Dijeron que el objetivo de esta etapa es adecuar cargos y remuneraciones de los funcionarios públicos mediante la actualización de sus legajos con certificados de estudios, títulos universitarios y cursos técnicos que respalden su formación y competencias profesionales, a fin de ajustar las categorías salariales conforme a sus capacidades académicas y técnicas.

En ese sentido, la nota firmada por Pedro Sánchez y Wilfrido Florentín, secretario general y secretario de actas del Sifupromef, respectivamente, señala que esta situación genera preocupación en el sindicato, considerando que el MEF tuvo un rol protagónico en la elaboración de la citada ley y de los lineamientos para su implementación.

Asimismo, desde el sindicato solicitan la conformación de un equipo de trabajo institucional que impulse la implementación de un plan de carrera del servicio civil, así como la adecuación de cargos y remuneraciones de los funcionarios del MEF como plan piloto, en el marco de la Ley N.° 7445/2025 y conforme a los rangos previstos en el Anexo III de la Resolución MEF N.° 166/2026.

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El comunicado del gremio sindical detalla además que instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y la Presidencia de la República (Gabinete Civil), entre otras, ya se encuentran avanzando en dicho proceso, conforme a las convocatorias públicas disponibles en el portal oficial Paraguay Concursa.