Por el Día de la Madre, mañana volverán a ofertar carne en la Costanera

La tercera edición de la venta especial de carne vacuna denominada “Carnicería Che Sype Guarã”, en homenaje al Día de la Madre, se iniciará mañana a las 7:30. Sin embargo, en ediciones pasadas ya desde antes de las 6:00 se formaron largas filas para asegurar los mejores cortes.

La actividad se extenderá hasta agotar stock y, a diferencia de la primera edición, donde el límite máximo era de 10 kilos por persona, desde la edición pasada el Ministerio de Agricultura informó que ya no establecía un tope, con el objetivo de evitar sobrantes.

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Estos serán los precios mañana:

Productos del campo

Paralelamente, también se desarrollará la feria de la agricultura familiar campesina, por lo cual productores de distintos puntos del país ofertarán frutas, verduras, hortalizas, huevos, quesos y muchos otros alimentos caseros.

Además, también se venden comidas listas para consumir, como chorizo misionero, chastaca, empanadas y variados postres típicos, que son muy solicitados por los compradores en cada edición.