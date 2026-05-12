Economía
12 de mayo de 2026 a la - 10:41

Por el Día de la Madre, mañana volverán a ofertar carne en la Costanera

Grupo de personas sentadas, algunas conversando y otras en sus teléfonos, en un ambiente urbano con vehículos de fondo.
Numerosas personas formaron filas desde temprano en la edición pasada para acceder a los mejores cortes de carne en la Costanera (Foto de archivo).

Mañana, 13 de mayo, se desarrollará la feria “Che Sype Guarã” en la Costanera de Asunción, se ofertarán diversos cortes de carne y también habrá feria de la agricultura familiar campesina, con el objetivo de acercar productos frescos directos del campo a la mesa.

Por ABC Color

La tercera edición de la venta especial de carne vacuna denominada “Carnicería Che Sype Guarã”, en homenaje al Día de la Madre, se iniciará mañana a las 7:30. Sin embargo, en ediciones pasadas ya desde antes de las 6:00 se formaron largas filas para asegurar los mejores cortes.

La actividad se extenderá hasta agotar stock y, a diferencia de la primera edición, donde el límite máximo era de 10 kilos por persona, desde la edición pasada el Ministerio de Agricultura informó que ya no establecía un tope, con el objetivo de evitar sobrantes.

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Estos serán los precios mañana:

Productos del campo

Paralelamente, también se desarrollará la feria de la agricultura familiar campesina, por lo cual productores de distintos puntos del país ofertarán frutas, verduras, hortalizas, huevos, quesos y muchos otros alimentos caseros.

Además, también se venden comidas listas para consumir, como chorizo misionero, chastaca, empanadas y variados postres típicos, que son muy solicitados por los compradores en cada edición.