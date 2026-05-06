Economía
06 de mayo de 2026 a la - 07:23

Feria de la carne: ante crisis económica, ciudadanos buscan ofertas

Hombre canoso con gafas conversa en la Feria Che Sýpe guara, rodeado de personas en un ambiente relajado y festivo.
Muchos ciudadanos de distintos puntos del país llegaron a la Feria Che Sýpe Guarã en la Costanera de Asunción, buscando ofertas de carne.

Desde distintos puntos del país, numerosos ciudadanos madrugaron hoy para buscar ofertas y calidad en la Feria de la carne en la Costanera de Asunción. Resaltaron que deben “pescar” por este tipo de eventos debido a la crisis económica.

Por ABC Color

Desde antes de las 6:00, numerosas personas forman filas en la Costanera de Asunción en busca de cortes de carne a buen precio. Relataron que vienen de varias ciudades de Central y hasta de Villa Hayes, por ejemplo.

“No queda de otra, hay que buscar precio”, señaló una de las mujeres que aguardaba en la fila. Otro comprador destacó que “todo está muy caro” y por ello deciden apostar a estas ferias.

Lea más: Feria de la carne en la Costanera: precios y horarios para mañana

Feria carne Costanera Asunción
Feria carne Costanera Asunción

Muchos mencionaron que buscarán cortes de segunda, puchero también opciones para disfrutar del asado. La mayoría indicó que buscan opciones para consumo familiar, pese a que ya en esta ocasión se liberó la cantidad y se aceptan compras sin límites de peso.

“Tendría que hacerse más a menudo”, agregó en ABC TV otro de los ciudadanos que acudió temprano en busca de productos.

Productos típicos a la venta

Paralelamente, también productores oriundos de Misiones están veniendo alimentos típicos, como el chorizo sanjuanuino cocinado, chastaca y batiburrillo, para quienes deseen aprovechar la oportunidad para comer algo rico.