Feria de la carne: ante crisis económica, ciudadanos buscan ofertas

Desde antes de las 6:00, numerosas personas forman filas en la Costanera de Asunción en busca de cortes de carne a buen precio. Relataron que vienen de varias ciudades de Central y hasta de Villa Hayes, por ejemplo.

“No queda de otra, hay que buscar precio”, señaló una de las mujeres que aguardaba en la fila. Otro comprador destacó que “todo está muy caro” y por ello deciden apostar a estas ferias.

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Muchos mencionaron que buscarán cortes de segunda, puchero también opciones para disfrutar del asado. La mayoría indicó que buscan opciones para consumo familiar, pese a que ya en esta ocasión se liberó la cantidad y se aceptan compras sin límites de peso.

“Tendría que hacerse más a menudo”, agregó en ABC TV otro de los ciudadanos que acudió temprano en busca de productos.

Productos típicos a la venta

Paralelamente, también productores oriundos de Misiones están veniendo alimentos típicos, como el chorizo sanjuanuino cocinado, chastaca y batiburrillo, para quienes deseen aprovechar la oportunidad para comer algo rico.