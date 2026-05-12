Remesas familiares: ¿cuánto dinero enviaron los paraguayos en el primer trimestre de 2026?

De acuerdo con el último reporte de Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay (BCP), el ingreso de remesas familiares al país durante el primer trimestre de 2026 totalizó US$ 318,9 millones. Esta cifra representa un incremento en comparación con los US$ 308.9 millones registrados entre enero y marzo de 2025.

El comportamiento mensual durante este arranque de año mostró una aceleración progresiva. Mientras que enero cerró con US$ 96 millones, marzo experimentó un salto significativo alcanzando los US$ 117.1 millones, consolidándose como el mes de mayor actividad para el envío de dinero por parte de los trabajadores paraguayos en el extranjero.

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Comparativa del Primer Trimestre

Al comparar ambos periodos, se observa que, aunque el año 2026 inició por debajo de las cifras de enero de 2025, la recuperación en febrero y el fuerte cierre de marzo permitieron un balance trimestral positivo con una variación del 3,2 por ciento.

Principales orígenes del dinero

El análisis por zonas geográficas confirma que España sigue siendo, por amplio margen, el principal mercado emisor. Los compatriotas residentes en dicho país enviaron un acumulado de US$ 180,6 millones en los primeros tres meses del año.

En el ranking de los cinco países con mayor volumen de envíos para este trimestre se encuentran:

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España: US$ 180,6 millones

Argentina: US$ 51,7 millones

EE.UU.: US$ 35,2 millones

Brasil: US$ 10,6 millones

Francia: US$ 8,1 millones

Estos recursos, que provienen principalmente de servicios y mano de obra paraguaya en el exterior, representan un alivio fundamental para la economía de miles de familias y un ingreso de divisas clave para la balanza de pagos del país. El BCP recuerda que estos datos corresponden a cifras preliminares sujetas a revisión.