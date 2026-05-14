Paraguay supera 1.300.000 contribuyentes luego de sumar 33.357 nuevos registros

Las cifras muestran un proceso de expansión del universo tributario, aspecto relevante para una economía históricamente caracterizada por elevados niveles de informalidad. El aumento de contribuyentes puede interpretarse como una señal positiva para la sostenibilidad fiscal (sujeto a la calidad del gasto), dado que ampliar la base tributaria permite reducir la dependencia de un grupo reducido de aportantes y fortalece la capacidad recaudatoria del Estado en el mediano plazo.

No obstante, el análisis también deja elementos que invitan a una lectura más cautelosa. Los datos revelan que el 67% de los contribuyentes se encuentra activo, equivalente a 867.343 registros, mientras que 402.705 contribuyentes, es decir el 31%, permanece en suspensión temporal. A esto se suma un 2% bloqueado, correspondiente a 30.629 registros. Aunque el número de contribuyentes activos continúa siendo ampliamente mayoritario, la elevada proporción de registros suspendidos refleja que una parte importante de las unidades económicas enfrenta dificultades para sostener su continuidad operativa o cumplimiento tributario permanente.

El comportamiento puede estar vinculado a varios factores: negocios de baja escala con ingresos irregulares, emprendimientos que no logran consolidarse, actividades estacionales o incluso registros realizados para operaciones puntuales. También evidencia que la formalización no termina con la inscripción al RUC. El verdadero desafío consiste en mantener a esos contribuyentes dentro del sistema, con actividad económica sostenida y capacidad de cumplimiento.

Otro aspecto relevante es la composición sectorial de los nuevos registros. El sector terciario concentró 29.998 nuevos contribuyentes, equivalente al 90% del total incorporado. Muy por detrás aparecen el sector secundario con 2.252 registros, equivalente al 7%, y el sector primario con 1.107, correspondiente al 3%. La distribución confirma el predominio de actividades comerciales y de servicios dentro de la estructura económica paraguaya.

La fuerte concentración en el sector terciario refleja tanto oportunidades como limitaciones. Por un lado, evidencia dinamismo en actividades vinculadas al comercio, servicios profesionales, logística, gastronomía y pequeños emprendimientos urbanos. Por otro, también expone las dificultades estructurales para ampliar la formalización en sectores con mayor capacidad de generación de valor agregado industrial o productivo.

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En cuanto al tipo de contribuyente, las personas físicas representaron el 85% de las nuevas incorporaciones, con 28.285 registros, mientras que las personas jurídicas totalizaron 5.072 nuevos contribuyentes, equivalentes al 15%, composición que sugiere que gran parte del crecimiento proviene de pequeños negocios, trabajadores independientes y microemprendimientos, más que de empresas de gran tamaño.

Desde una perspectiva geográfica, Central lideró las incorporaciones con 9.279 registros, equivalente al 28% del total, seguido del resto del país con 13.880 registros, que concentró el 41%. Capital registró 5.949 nuevos contribuyentes y Alto Paraná 4.249. La distribución muestra que el proceso de formalización no se limita únicamente a Asunción y su área metropolitana, sino que también presenta expansión hacia otros departamentos.

Finalmente, las cuentas nacionales permiten observar que los hogares concentraron 16.919 nuevos registros, equivalentes al 51% del total, mientras que las empresas sumaron 3.662 registros y el comercio 5.844. Esta composición reafirma el peso que tienen los pequeños contribuyentes y unidades económicas familiares dentro del proceso de expansión tributaria.

El desafío hacia adelante no pasa únicamente por seguir aumentando la cantidad de inscriptos, sino por consolidar un ecosistema donde la formalización resulte sostenible. Para ello, además del control tributario, seguirá siendo clave avanzar en financiamiento, capacitación, simplificación administrativa y condiciones que permitan a los pequeños contribuyentes mantenerse activos dentro de la economía formal.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.