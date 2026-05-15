Más de 960 empresas operan bajo el Régimen de Turismo en Paraguay

En ese contexto, el listado de contribuyentes inscriptos en el Régimen de Turismo de la Administración Tributaria muestra una radiografía clara de la estructura comercial vinculada al turismo de compras en Paraguay. El registro incluye 963 empresas inscriptas, de las cuales 680 corresponden a la categoría de pequeñas empresas, 210 a medianas y 73 a grandes.

La composición refleja la relevancia del comercio minorista y de importación dentro de las ciudades fronterizas, especialmente en rubros vinculados a electrónica, perfumería, informática y artículos importados. En términos regionales, Ciudad del Este concentra 624 empresas, equivalente a cerca de dos tercios del total, consolidándose como el principal núcleo económico del turismo de compras en Paraguay. Asunción ocupa el segundo lugar con 165 firmas, seguida por Encarnación con 58 y Pedro Juan Caballero con 49. Figuran en menor cantidad, Corpus Christi, San Lorenzo y otros. La distribución evidencia una elevada concentración territorial del régimen en zonas fronterizas y ciudades con fuerte dinamismo comercial vinculado al flujo de compradores extranjeros.

Puntualmente, Ciudad del Este sobresale con una gran cantidad de empresas de distintos tamaños, entre ellas importadoras, firmas tecnológicas, comercios de electrónica y distribuidores vinculados al turismo fronterizo. El peso de esta ciudad dentro del listado no resulta casual. El modelo económico de Ciudad del Este se sostiene históricamente sobre el comercio internacional y el flujo de compradores extranjeros, especialmente brasileños y argentinos.

El predominio de empresas pequeñas también permite observar una característica estructural del comercio paraguayo: gran parte de la actividad económica vinculada al turismo y a la importación opera mediante unidades empresariales de menor escala. Esto puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, evidencia capacidad emprendedora y dinamismo comercial, dado que numerosos pequeños negocios encuentran en el régimen una vía de formalización y acceso al mercado. Por otro lado, también deja en evidencia cierta fragmentación empresarial y una menor presencia de grandes cadenas o conglomerados industriales.

Aun así, el listado también incorpora compañías grandes y medianas con presencia importante dentro del comercio paraguayo. Aparecen firmas reconocidas vinculadas a importación, retail, tecnología, bebidas, electrónica y consumo masivo. Esto indica que el régimen no solo beneficia a pequeños comercios fronterizos, sino también a empresas con estructuras más amplias y capacidad de distribución nacional.

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Otro elemento relevante es la presencia de ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero y Encarnación. Ambas localidades muestran participación dentro del régimen, aunque en menor escala respecto a Ciudad del Este. En el caso de Pedro Juan Caballero, el comercio depende en gran medida de la dinámica económica con Brasil, mientras que Encarnación mantiene una relación comercial estrecha con Argentina. Esto confirma que el régimen de turismo posee una lógica territorial muy ligada a las fronteras y al diferencial de precios con los países vecinos.

Asunción también figura con numerosas empresas registradas, principalmente, medianas y grandes. Sin embargo, el perfil de la capital presenta diferencias respecto a Ciudad del Este. En Asunción existe una mayor participación de firmas distribuidoras, importadoras y empresas con estructuras corporativas más consolidadas, muchas de ellas vinculadas a representación de marcas internacionales.

Los datos de la DNIT también permiten identificar la importancia de las zonas francas dentro del ecosistema comercial paraguayo. Varias empresas aparecen como “usuarios de zona franca”, aspecto que refleja la relevancia de estos esquemas para actividades de importación, reexportación y logística regional.

El Régimen de Turismo continúa como una herramienta relevante para sostener la actividad comercial en ciudades fronterizas y sectores vinculados al consumo importado. Sin embargo, también plantea desafíos importantes. La elevada concentración en comercio y reexportación expone a estas empresas a variaciones del tipo de cambio, cambios regulatorios en Brasil o Argentina y modificaciones en políticas tributarias regionales.

Además, el predominio de firmas pequeñas muestra un tejido empresarial dinámico, aunque con menor capacidad financiera para absorber shocks externos o períodos de desaceleración del consumo. En un contexto regional más competitivo y con mayores controles aduaneros y tributarios, el desafío para Paraguay consiste en transformar parte de esta actividad comercial en procesos de mayor valor agregado, logística, tecnología y servicios asociados al comercio internacional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones