ANDE evalúa gestión comercial: buscan bajar morosidad al 16% y apuestan a la tecnología en la calle

La plana mayor de la ANDE analizó los indicadores financieros y de infraestructura que condicionan la gestión de la institución. Las campañas de relacionamiento con los clientes y las acciones del Plan Maestro de Gestión y Reducción de Pérdidas Eléctricas formaron parte de los puntos centrales del análisis, según se informó.

La intención de las autoridades es integrar el trabajo de las áreas técnica, comercial y de distribución para lograr un impacto directo en el servicio. Por ello, en el encuentro delinearon las acciones urgentes para alivianar la cartera vencida y combatir las pérdidas en distribución, mediante un despliegue de fuerza operativa contratada y el uso de tecnología de control en tiempo real. El plan institucional busca mejorar la recaudación de la estatal.

Consultado sobre las cifras específicas que guiaron el encuentro, el gerente comercial, Ing. Hugo Rolón, detalló las prioridades de la cartera a su cargo: “Son básicamente las acciones para reducir la morosidad de 19,6% a 16% para finales de 2026, reducir las pérdidas totales en distribución a 19,2% de acuerdo al plan maestro, actualmente estamos en 20,01 %”.

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Con esta hoja de ruta, las jefaturas regionales deberán acelerar las intervenciones para recuperar la cartera vencida y mitigar las fugas en las redes de distribución a nivel nacional.

“Body cams” para fiscalizar las cuadrillas en la vía pública

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue la evaluación de los recursos tecnológicos incorporados para el control de los operativos en calle. La institución realiza la implementación progresiva de cámaras corporales (Body Cam) para el personal técnico que trabaja en la vía pública.

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Estos dispositivos se utilizan principalmente en los procedimientos de verificación de suministros, colocación y cambio de medidores, y en las tareas de reconexión del suministro eléctrico.

La incorporación de este equipamiento busca mejorar la trazabilidad de los procedimientos, dotar de transparencia institucional a los cortes o revisiones y ofrecer un respaldo operativo ante eventuales reclamos o irregularidades durante las fiscalizaciones.

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El monitoreo técnico se complementa además con herramientas de ubicación en tiempo real y sistemas informáticos de control de campo para verificar el desempeño de las cuadrillas.

Para ejecutar las tareas del sector comercial, la empresa estatal eléctrica dispone actualmente de contratos vigentes y licitaciones adjudicadas a empresas tercerizadas. Durante la reunión, el Ing. Félix Sosa enfatizó que el éxito de los objetivos trazados depende de un control riguroso y del seguimiento permanente de las actividades asignadas a este sector.

Sosa enfatizó ante los equipos técnicos de la empresa que mantendrán elevados estándares de transparencia y supervisión rigurosa sobre el personal propio y, de manera muy especial, sobre los trabajadores pertenecientes a las empresas contratistas.