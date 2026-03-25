ANDE busca bajar la morosidad al 14%: 150 cuadrillas con cámaras corporales saldrán a las calles

En un acto que incluyó la inspección técnica de equipos y personal, la ANDE dio luz verde a la ejecución del contrato derivado de la Licitación Pública Nacional N° 1916/2025, denominado “Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial (HHP2)”. Esta movilización bajo la modalidad de contrato abierto tiene como eje central la mejora de la recaudación y la transparencia en las intervenciones de campo, según informó la institución.

Del total de 150 equipos operativos, 42 estarán concentrados exclusivamente en el área metropolitana, donde además se implementarán 7 unidades de “motocortes” para agilizar las suspensiones del servicio.

La gran novedad tecnológica de este despliegue es la incorporación de cámaras corporales (Body Cam) en los operarios. Estos dispositivos cuentan con monitoreo en línea y geoposicionamiento mediante un software especializado, lo que permitirá supervisar en tiempo real el comportamiento del personal y garantizar la seguridad durante los procedimientos.

Las tareas asignadas a estas cuadrillas abarcan desde la instalación y reemplazo de medidores hasta la verificación de equipos y la ejecución de nuevas conexiones. Sin embargo, el brazo ejecutor se enfocará mayormente en las suspensiones del servicio por falta de pago y en las reconexiones, además de las inspecciones de instalaciones para detectar irregularidades.

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El gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón, quien encabezó la actividad junto a la auditora interna, Gloria Valinotti, fue tajante respecto a los objetivos financieros. Actualmente, la morosidad en la ANDE se sitúa en 18%, y la meta establecida con este nuevo despliegue es reducir dicho índice al 14%.

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Rolón subrayó que el desafío implica no solo mejorar los tiempos de atención ante averías, sino también una lucha frontal contra las conexiones clandestinas para lograr un sistema más equitativo.

Las autoridades de la empresa estatal instaron a los trabajadores de las empresas contratistas a mantener un trato respetuoso con los usuarios, recordando que estas acciones forman parte de la estrategia institucional para disminuir las pérdidas eléctricas y optimizar la gestión comercial en beneficio de la continuidad del servicio eléctrico.