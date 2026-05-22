Lanzan campaña Abrigando para destinar a sectores más vulnerables

La temporada de frío se vino con todo en el territorio nacional con temperaturas por debajo de 5° en algunas regiones y desde diferentes organizaciones ya se movilizan para juntar abrigos y frazadas para destinar a sectores más vulnerables que están más expuestas por las bajas temperaturas.

Entre las organizaciones que están abrazando la causa de los más vulnerables, la red de voluntarios cristianos de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (Asiep) y la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay (Apep) lanzaron la tradicional campaña anual de colecta solidaria de abrigos denominada “Abrigando”.

A través de dicha iniciativa buscan llegar a sectores como los centros penitenciarios de adolescentes como también de mayores, comunidades indígenas, albergues, centros de rehabilitación de adicciones y personas en situación de calle.

A través de la campaña, los organizadores invitan a la comunidad a ser parte donando abrigos que pueden ser de mucha utilidad para quien está necesitando. Entre las prendas que se estarán recolectando o pidiendo, figuran: camperas, buzos, ponchos, frazadas, medias, bufandas para todas las edades.

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Puntos de recepción

Los puntos de recepción habilitados por la organización son: la oficina de Asiep sito en Tte. Malutín N° 740 casi Eusebio Lillo, Barrio Villa Morra, la oficina de Apep Nacional sito en Iturbe y Magallanes, 3 Bocas. Fernando de la Mora Zona Sur y Fundación Hembypa en Santiago Leguizamón y Mauricio Cardozo, Ñemby

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Además de los puntos indicados, también se puede acudir a la iglesia más cercana de la comunidad para acercar las prendas, que luego serán entregadas a los diferentes centros. Mencionan también que las iglesias han sido por excelencia un brazo social importante para llegar a los sectores más vulnerables y muchas veces olvidados.

La organización también tiene previsto realizar varias brigadas en el microcentro de Asunción y alrededores, albergues y hospitales, donde se estarán entregando las donaciones y que estarán informando a través de sus redes sociales para conocimiento del público.

Desde la organización instan a que las personas que van a donar las prendas tengan en cuenta cuidados esenciales como que las prendas estén en buenas condiciones y limpias para dar a quien necesita, ya que es una manera de demostrar el amor con las buenas acciones, tal como Jesús instó a sus discípulos, a asistir con amor a los más desfavorecidos

Para más información sobre la campaña en las redes: @voluntarioscristianospy en Instagram o al teléfono: 0991702955