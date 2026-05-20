¿Dónde donar abrigos para niños y adolescentes?

En el marco del “Operativo Invierno 2026”, el Mina lanzó una colecta solidaria de abrigos con el objetivo de asistir a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Bajo el lema #TodosSomosResponsables, la institución apela a la solidaridad de la ciudadanía para la donación de prendas que se encuentren en buen estado. Entre los artículos solicitados se encuentran:

Abrigos.

Camperas.

Pantalones.

Remeras.

Medias.

Gorras.

Calzados.

El punto de recepción es la sede central del Minna para la entrega de donaciones, ubicada en Ayolas 482 casi Oliva, en la ciudad de Asunción.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00.

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¿Dónde llevar abrigos para niños y adolescentes?

Además, el operativo cuenta con un alcance nacional a través de las oficinas regionales del Minna distribuidas en los siguientes departamentos:

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Sede en Central , en la Gobernación en Areguá, ruta D070, tramo Capiatá-Areguá, km. 24, Compañía Costa Fleytas.

Sede en Alto Paraná , predio del Ministerio Público en Ciudad del Este, Avda. Los Sauces km 3 1/2 .

Sede en Itapúa , oficina Regional en Encarnación, Jóvenes por la Democracia Nº 1741 edificio Libra 4to piso.

Sede en Concepción , en la Gobernación de Concepción, Carlos A. López, casi Brasil.

Sede en Caaguazú , en la Gobernación de Caaguazú, Mcal. Estigarribia e/ Ytororo, Coronel Oviedo.

Sede en Cordillera , en la Gobernación, Pozo de la Virgen c/ Dr. Pino, Caacupé.

Sede en Guairá , en la Gobernación, Gral. Díaz c/ San Roque Gónzalez de la Santacruz, Villarrica.

Sede en Caazapá , en la Gobernación, Mcal. Estigarribia, e/ Pedro N. Ciancio, Caazapá.

Sede en Presidente Hayes , en la Gobernación, Avda. Dr. Pablo Contessi Pérez e/ Avda Laudo Hayes y España, Villa Hayes.

Sede en Ñeembucú , Alberdi e/ 14 de Mayo y Gral. Díaz, Pilar.

Sede en Misiones , en Santa Rosa, 14 de Mayo, c/ Alberdi.

Sede en Canindeyú , subsede Curuguaty, Mca´. Estigarribia c/ Francisco Tarragó.

Sede en Amambay, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Cerro León y Alejo García.

Desde el Ministerio destacan que cada aporte es de gran valor para proteger a los sectores más desfavorecidos durante el invierno.

Asimismo, se recuerda a la población que, ante casos de niños o adolescentes en situación de riesgo por el frío, se puede contactar a la línea gratuita 147 (Fono Ayuda).