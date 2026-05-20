Nacionales
20 de mayo de 2026 a la - 14:35

¿Dónde donar abrigos para niños y adolescentes?

Familias indígenas pasan frío por manifestarse en Asunción.
Un niño expuesto ante el frío. Foto de archivo.

El Ministerio Nacional de la Niñez y Adolescencia (Minna) lanzó la campaña “Operativo Invierno 2026″ a fin de colectar abrigos para destinarlos a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La misma se realizará en todo el país y en la siguiente nota te contamos dónde podés llevar tus donaciones.

Por ABC Color

En el marco del “Operativo Invierno 2026”, el Mina lanzó una colecta solidaria de abrigos con el objetivo de asistir a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Bajo el lema #TodosSomosResponsables, la institución apela a la solidaridad de la ciudadanía para la donación de prendas que se encuentren en buen estado. Entre los artículos solicitados se encuentran:

  • Abrigos.
  • Camperas.
  • Pantalones.
  • Remeras.
  • Medias.
  • Gorras.
  • Calzados.

El punto de recepción es la sede central del Minna para la entrega de donaciones, ubicada en Ayolas 482 casi Oliva, en la ciudad de Asunción.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00.

Lea más: Ministerio de Justicia lanza campaña de colecta de abrigos para presos y presas

Anuncio colorido con texto que invita a donar abrigos, destaca una niña con chaqueta y hojas otoñales.
Colecta de abrigos para niños, niñas y adolescentes por parte del Minna.

¿Dónde llevar abrigos para niños y adolescentes?

Además, el operativo cuenta con un alcance nacional a través de las oficinas regionales del Minna distribuidas en los siguientes departamentos:

  • Sede en Central, en la Gobernación en Areguá, ruta D070, tramo Capiatá-Areguá, km. 24, Compañía Costa Fleytas.
  • Sede en Alto Paraná, predio del Ministerio Público en Ciudad del Este, Avda. Los Sauces km 3 1/2.
  • Sede en Itapúa, oficina Regional en Encarnación, Jóvenes por la Democracia Nº 1741 edificio Libra 4to piso.
  • Sede en Concepción, en la Gobernación de Concepción, Carlos A. López, casi Brasil.
  • Sede en Caaguazú, en la Gobernación de Caaguazú, Mcal. Estigarribia e/ Ytororo, Coronel Oviedo.
  • Sede en Cordillera, en la Gobernación, Pozo de la Virgen c/ Dr. Pino, Caacupé.
  • Sede en Guairá, en la Gobernación, Gral. Díaz c/ San Roque Gónzalez de la Santacruz, Villarrica.
  • Sede en Caazapá, en la Gobernación, Mcal. Estigarribia, e/ Pedro N. Ciancio, Caazapá.
  • Sede en Presidente Hayes, en la Gobernación, Avda. Dr. Pablo Contessi Pérez e/ Avda Laudo Hayes y España, Villa Hayes.
  • Sede en Ñeembucú, Alberdi e/ 14 de Mayo y Gral. Díaz, Pilar.
  • Sede en Misiones, en Santa Rosa, 14 de Mayo, c/ Alberdi.
  • Sede en Canindeyú, subsede Curuguaty, Mca´. Estigarribia c/ Francisco Tarragó.
  • Sede en Amambay, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Cerro León y Alejo García.

Desde el Ministerio destacan que cada aporte es de gran valor para proteger a los sectores más desfavorecidos durante el invierno.

Documento informativo del Minna sobre puntos de donación en diversas regiones de Paraguay para la colecta de abrigo.
Colecta de abrigos para niños, niñas y adolescentes por parte del Minna.

Asimismo, se recuerda a la población que, ante casos de niños o adolescentes en situación de riesgo por el frío, se puede contactar a la línea gratuita 147 (Fono Ayuda).