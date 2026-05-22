Servicios Personales y Deuda explican más del 90% del aumento del gasto del Tesoro

El comportamiento del gasto estuvo marcado, principalmente, por el aumento de los denominados gastos rígidos, especialmente Servicios Personales, Jubilaciones y Pensiones, así como el mayor peso del Servicio de la Deuda Pública. Estos componentes concentraron gran parte de la expansión del gasto total y reflejan una estructura presupuestaria con escaso margen de flexibilidad.

El rubro de Servicios Personales presentó el mayor incremento en términos absolutos. Al primer cuatrimestre de este año alcanzó G. 7,910 billones, frente a los G. 7,023 billones registrados en igual periodo de 2025. Esto implicó un aumento de G. 886.759 millones, equivalente a una variación de 12,6%. De esta manera, el componente salarial volvió a consolidarse como el principal destino de las transferencias financieras del Tesoro.

Otro de los segmentos con fuerte incidencia fue el Servicio de la Deuda. Las transferencias destinadas a este concepto pasaron de G. 3,282 billones a unos G. 4,007 billones en un año. El incremento fue de G. 725.400 millones, con una expansión relativa de 22,1%, la mayor entre los principales componentes del gasto. El comportamiento refleja el mayor peso de los compromisos financieros dentro de las cuentas públicas y la creciente participación del endeudamiento en la estructura fiscal.

En el caso de Jubilaciones y Pensiones, las transferencias aumentaron de G. 2,814 billones a G. 3,108 billones. La suba fue de G. 294.304 millones, equivalente a 10,5%; componente que también forma parte de los gastos rígidos, debido a que corresponde a obligaciones permanentes del Estado que presentan poca capacidad de ajuste en el corto plazo.

Las Transferencias corrientes igualmente mostraron un incremento relevante. El rubro pasó de G. 1,917 billones a G. 2,189 billones, con un aumento absoluto de G. 271.576 millones y una variación de 14,2%.

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En contrapartida, las inversiones registraron una de las principales contracciones dentro de la estructura del gasto. Las transferencias destinadas a este componente descendieron de G. 1,605 billones a G. 1,198 billones. La caída fue de G. 406.504 millones, equivalente a una reducción de 25,3%. De esta manera, mientras los gastos rígidos aumentaron, la inversión pública perdió participación dentro del total ejecutado.

Otros componentes también mostraron disminuciones. El gasto en medicamentos cayó G. 122.664 millones, con una variación negativa de 12,2%, al pasar de G. 1,007 billón a G. 884.814 millones. Los combustibles disminuyeron 21,2%, con una reducción absoluta de G. 13.908 millones. Asimismo, los servicios básicos retrocedieron 8,9%.

Por otro lado, el rubro “otros” presentó un aumento de G. 128.916 millones, equivalente a 15,4%, mientras que alimentos mostró una leve reducción de G. 1.916 millones, con una variación negativa de 2,2%.

Los datos reflejan que la mayor parte del crecimiento de las transferencias financieras estuvo impulsada por componentes rígidos del gasto público, especialmente salarios, jubilaciones y deuda. Esta situación reduce el espacio fiscal para incrementar inversiones y otros gastos vinculados al funcionamiento operativo o a proyectos de infraestructura.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.