Agroexportadores monitorean adjudicación de la hidrovía y el futuro costo del peaje

Paraguay sigue de cerca la licitación para la concesión de la Hidrovía Paraguay- Paraná correspondiente al lado argentino. La semana pasada, el proceso llegó a su instancia final tras la apertura de las ofertas económicas de las empresas belgas Jan De Nul y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), según se informó desde el vecino país.

En ese sentido, autoridades nacionales y representantes del sector privado se encuentran expectantes sobre el valor que podría tener el peaje una vez que finalice completamente el proceso de adjudicación a una de estas empresas, cuya concesión será por 25 años.

Lea más: Navieros expectantes por la nueva concesión de la hidrovía y los costos del peaje

Costo del peaje

El directivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, explicó que la nueva adjudicación se realizará en el tramo argentino. La licitación definirá quién estará a cargo del dragado, la señalización y el mantenimiento de la vía navegable.

“Efectivamente, el tema de esta concesión en el caso de Argentina sigue pendiente de definición. Estamos siguiendo su trámite y nos encontramos pendientes de lo que pueda ocurrir con el peaje, que afecta principalmente a Paraguay y es un tema que estamos permanentemente acompañando y observando”, mencionó.

En lo que respecta al costo del peaje, indicó que se mantiene en US$ 1,30 por tonelada de registro neto. Desde el sector agroexportador siguen de cerca el proceso, dado que más del 80% del comercio paraguayo pasa por esa vía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esa cifra es la estipulada (peaje), pero dependiendo de la oferta que reciban, dicho valor podría reducirse, que es la expectativa de nuestro sector”, señaló.

Empresas belgas pujan por la concesión

Además de los costos de la tarifa y del desenlace del proceso de licitación, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) también se mantiene en alerta, debido a un supuesto conflicto entre las dos empresas que compiten por la concesión del tramo argentino.

Según trascendió en el país, DEME acusa a Jan De Nul de tener vínculos con firmas chinas y ya presentó una denuncia ante Estados Unidos. Asimismo, la multinacional belga Jan De Nul negó dichas acusaciones en una reunión con el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, comentó el presidente de la ANNP, Julio Vera.

El proceso

De acuerdo con datos oficiales publicados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) de Argentina, ambas compañías propusieron en la oferta económica un valor de US$ 3,80 para la etapa 0 y de US$ 4,65 para la fase 1. Mientras que para la etapa 2 plantearon un costo de US$ 5,78. En total, el recorrido completo sumaría US$ 14,23.

Ambas empresas belgas presentaron ofertas económicas idénticas, aunque el Gobierno argentino otorgó una mejor calificación a la propuesta técnica de Jan De Nul.

Navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay

Por otro lado, Pastore se refirió a la navegabilidad de los ríos y comentó que el río Paraguay recuperó su nivel, mientras que el Paraná lo hizo de manera más ajustada. Sostuvo que se trata de la estacionalidad normal en el comportamiento de ambos cauces, ya que suelen tener una contraestación: cuando uno sube, el otro presenta niveles más bajos, y viceversa.

Lea más: Comercio exterior paraguayo golpeado por la nueva suba del peaje en la Hidrovía

Añadió que la navegación en el río Paraguay se encuentra un poco mejor, aunque los tripulantes deben extremar los cuidados porque, al haber más agua, aumenta también la velocidad de la corriente, lo que exige mayor prudencia en la navegación.

No obstante, mencionó que, en líneas generales, el río repuntó bastante.