Navieros expectantes por la nueva concesión de la hidrovía y los costos del peaje

La nueva adjudicación de la hidrovía Paraná-Paraguay se realizará en el tramo argentino. La licitación definirá quién estará a cargo del dragado, señalización y mantenimiento de la vía navegable.

En ese sentido, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM), Bernd Gunther, aclaró que la concesión pertenece a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) de Argentina, y que es necesario analizar los detalles del pliego final, estimando que el plazo de concesión podría ser de 15 a 20 años para el tramo argentino.

Señaló al respecto, que el concesionario será responsable de todo el mantenimiento, las profundizaciones y el balizamiento necesarios a lo largo de todo el tramo de confluencia de los ríos Paraguay y Paraná hasta el Río de la Plata.

Lea más: Sector privado paraguayo aguarda resolución sobre peaje de Argentina

Explicó que, según el pliego de bases y condiciones estipulados por la Anpyn, se fijó un valor referencial de peaje con un techo de US$ 1,30 por tonelada de registro neto, monto que actualmente se está abonando.

Expectativa por costo del peaje

“Esa cifra es la estipulada, pero dependiendo de la oferta que reciban, dicho valor podría reducirse, que es la expectativa de nuestro sector”, detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente precisó que la estimación del gremio es que las ofertas sean competitivas y cuenten con una estructura de costos que permita abaratar el peaje.

Gunther sostuvo que aún no tuvieron acceso al pliego final de bases y condiciones, pero destacó la importancia de revisar los incisos, sobre todo los que se refieren al tramo fluvial, que es el que más afecta al sector.

Revisar los criterios

“Constataremos los criterios técnicos establecidos para los trabajos de balizamiento y dragado de mantenimiento. Por lo general, el tránsito fluvial no requiere profundización, salvo que la adjudicación la contemple en la zona de tráfico marítimo”, apuntó.

Añadió que, para el tráfico en Paraguay se utilizan exclusivamente barcazas y buques fluviales, por lo que no es necesaria la profundización. Aclaró que el trabajo en el río representa el mayor costo del peaje.

“Esa línea de costo no debería afectar ninguna tasa o peaje del tramo fluvial, y ese es un punto clave que debemos revisar en detalle”, reiteró.

Lea más: Comercio exterior paraguayo golpeado por la nueva suba del peaje en la Hidrovía

Consejo de control

Por otro lado, comentó que hace algunas semanas en Buenos Aires, el Centro de Armadores fue citado, al igual que varios gremios usuarios de la hidrovía, por la Agencia de Navegación y Puertos de Argentina para conformar un consejo de control del concesionario.

“Oficialmente se creará un consejo que deberá tener una agenda periódica de varios puntos de control sobre el concesionario para garantizar que los trabajos se realicen en tiempo y forma y el Centro de Armadores tendrá una posición fija”, explicó.