MEF informó qué funcionarios cobran salarios este miércoles

Los pagos de beneficios sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) arrancaron la última semana con los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y pensionados en general. Luego, fueron abonados los haberes a los jubilados de la Caja Fiscal y, desde ayer martes, los pagos de salarios a funcionarios de 48 instituciones del Estado.

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF informó a través de un comunicado que el cronograma de pago de salarios está sujeto a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

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Pago a 10 instituciones del Estado

La cartera económica refirió que los pagos de este miércoles corresponden a funcionarios del Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio de Defensa Nacional (militares), Corte Suprema de Justicia, Justicia Electoral y el Ministerio Público.

Asimismo, percibirán su salario los funcionarios del Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio de la Defensa Pública, la Sindicatura General de Quiebras y la Contraloría General de la República.

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