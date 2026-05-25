Economía
25 de mayo de 2026 a la - 15:50

MEF paga hoy a jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal

Una persona extrae un billete de cien mil guaraníes de un cajero automático.
Una persona extrae un billete de cien mil guaraníes de un cajero automático.Andrzej Rostek

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagará hoy lunes los haberes jubilatorios, haberes pensionarios, devoluciones de aportes y haberes atrasados correspondientes a mayo del corriente año.

Por ABC Color

Este lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comenzará a acreditar los pagos correspondientes a 20 herederos en concepto de devolución de aportes de funcionarios fallecidos en servicio.

Los montos serán depositados a más tardar el 8 de junio de 2026, en la cuenta judicial abierta en el juicio sucesorio correspondiente. Asimismo, 1 beneficiario percibirá la devolución de aportes.

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La cartera refiere que el total de beneficiarios de la Caja Fiscal llegó a 82.037 personas entre jubilados, herederos y pensionados, al cierre de abril de 2026, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del MEF.

La reciente reforma de la Caja Fiscal, que fue promulgada, en marzo de este año, bajo la Ley 7633/26, incrementa los aportes de los trabajadores de sectores deficitarios al 19% y fija una edad mínima de jubilación ordinaria de 53 años (con 25 años de aporte) para docentes y magistrados accediendo a una tasa de sustitución (monto de la jubilación) del78%. Este porcentaje podrá subir gradualmente hasta alcanzar el 90%,en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios.

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En cuanto al déficit de la Caja Fiscal la misma avanza a un ritmo crítico y ronda una diferencia del 43% entre ingresos y egresos, requiriendo alrededor de 1,1 millón de dólares diarios de los impuestos generales para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones.

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