MEF paga hoy a jubilados, herederos y pensionados de la Caja Fiscal

Este lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comenzará a acreditar los pagos correspondientes a 20 herederos en concepto de devolución de aportes de funcionarios fallecidos en servicio.

Los montos serán depositados a más tardar el 8 de junio de 2026, en la cuenta judicial abierta en el juicio sucesorio correspondiente. Asimismo, 1 beneficiario percibirá la devolución de aportes.

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La cartera refiere que el total de beneficiarios de la Caja Fiscal llegó a 82.037 personas entre jubilados, herederos y pensionados, al cierre de abril de 2026, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del MEF.

La reciente reforma de la Caja Fiscal, que fue promulgada, en marzo de este año, bajo la Ley 7633/26, incrementa los aportes de los trabajadores de sectores deficitarios al 19% y fija una edad mínima de jubilación ordinaria de 53 años (con 25 años de aporte) para docentes y magistrados accediendo a una tasa de sustitución (monto de la jubilación) del78%. Este porcentaje podrá subir gradualmente hasta alcanzar el 90%,en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios.

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En cuanto al déficit de la Caja Fiscal la misma avanza a un ritmo crítico y ronda una diferencia del 43% entre ingresos y egresos, requiriendo alrededor de 1,1 millón de dólares diarios de los impuestos generales para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones.

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