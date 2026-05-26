Funcionarios públicos: comienza el pago de salarios

Los pagos de beneficios sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) arrancaron la última semana con los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y pensionados en general. Luego, fueron abonados los haberes a los jubilados de la Caja Fiscal.

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La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF refiere que el cronograma de pago de salarios está sujeto a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

La cartera económica señala que los desembolsos se realizarán por medio de la red del Banco Nacional de Fomento (BNF), están habilitados para los funcionarios del Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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La lista prosigue con los funcionarios del Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industria y Comercio y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Igualmente, percibirán sus salarios los funcionarios del Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

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El listado sigue con la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, el Instituto Paraguayo del Indígena, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Cooperativismo, el Instituto Paraguayo de Artesanía, el Instituto Forestal Nacional, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, la Dirección Nacional de Correos del Paraguay y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.

También están habilitados para cobrar los funcionarios de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, la Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el Consejo Nacional de Educación Superior, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear.

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Finalmente, el comunicado detalla que están habilitados para cobrar los servidores públicos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Instituto Superior de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Educación Superior, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Dirección Nacional de Migraciones, la Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios y el Instituto Superior Nacional de Música.