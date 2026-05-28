Paraguay pide eliminar barreras y mejorar la logística en el Mercosur

Este jueves, en la sede del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), se realizó la reunión anual del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur, que reunió a representantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Los líderes empresariales de la región analizaron propuestas para impulsar la integración regional y fortalecer el rol del sector privado en el proceso de desarrollo económico.

En ese sentido, en su discurso, Dos Santos comentó que es el momento de refrendar y alinear la agenda de negocios con las prioridades del gobierno para asegurar que las decisiones técnicas y los debates logísticos de fondo se traduzcan en políticas públicas de facilitación comercial inmediata.

“El Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur es un puente directo que conecta el día a día de nuestras empresas de comercio y servicios con los órganos de decisión política del bloque. Nuestra importancia radica en la capacidad de traducir las fricciones operativas que sufren las empresas en propuestas normativas concretas para agilizar el intercambio entre las zonas”, informó.

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“Libre comercio incompleto”

En ese aspecto, señaló que los desafíos estructurales históricos “aún no fueron superados” y consideró que el bloque sigue soportando “un libre comercio incompleto” debido al rebrote constante de barreras burocráticas, no arancelarias y restricciones paraarancelarias ocultas.

“Es inadmisible que, tras décadas de integración, sigamos enfrentando licencias de importación discrecionales, regulaciones fitosanitarias utilizadas de forma arbitraria o mecanismos de protección interna entre los propios socios”, apuntó.

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Asimismo, dijo que el debate sobre la reflexión comercial del bloque, lejos de ser un conflicto diplomático, refleja la necesidad urgente de consensuar posturas frente a las intenciones de realizar negociaciones bilaterales independientes con terceros mercados.

Exigencias del sector privado al bloque

“El sector privado exige que el bloque madure hacia una modernización institucional y digital, donde la falta de una supranacionalidad jurídica efectiva deje de ralentizar y congelar la internalización de las normas que ya fueron aprobadas por países miembros”, señaló.

Desafío logístico y de transporte

En lo que respecta a la estructura física del transporte, sostuvo que una de las deficiencias institucionales que más impacta en los costos de las empresas es la situación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que consideró una arteria vital "amenazada por la insuficiente acción técnica y la interferencia política".

Acotó que, además, se enfrenta una preocupante falta de un plan maestro coordinado de dragado y balizamiento permanente entre las naciones.

“Aplicación unilateral de peajes”

Para el empresario, la situación se complejiza aún más con “tensiones originadas” por la aplicación unilateral de peajes y gravámenes en tramos troncales de navegación, medida que no solo encarece los costos logísticos, aseguró.

Papel de Paraguay

También participó el representante de CAF, Jorge Srur, quien destacó el papel de Paraguay en los procesos de integración regional y afirmó que el país se convirtió en un actor clave dentro del Mercosur, tanto por su liderazgo político como por los proyectos de infraestructura y conectividad que impulsa junto a organismos internacionales.

Mencionó que CAF acompaña al Gobierno paraguayo en obras estratégicas como los accesos al Puente de la Integración sobre el río Paraná y la subestación de Iguazú, que permitió a Paraguay utilizar el 50% de la energía de Itaipú que le corresponde.

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“Existen otros proyectos en marcha vinculados a la integración gasífera regional, la hidrovía, el corredor bioceánico, la agenda digital y la seguridad regional, temas que forman parte de las prioridades del Mercosur”, acotó.

Finalmente, dijo que Paraguay está teniendo “un rol internacional absolutamente definitorio” para lo que está pasando en el Mercosur.