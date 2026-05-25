Paraguay reúne a empresarios del Mercosur para impulsar integración y comercio regional

Este jueves, Paraguay será escenario del encuentro de líderes empresariales del Mercosur, que reunirá a presidentes y representantes de las principales cámaras de comercio y servicios de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

En ese sentido, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (CCCM), será anfitriona de la reunión anual del bloque empresarial regional.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), Ricardo Dos Santos, mencionó que el encuentro tendrá como eje la articulación de una agenda común del sector privado ante los desafíos económicos y comerciales que enfrenta la región.

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Foco del encuentro

Detalló que entre los principales temas figuran la facilitación del comercio intrazona, el fortalecimiento de la infraestructura logística y la reducción de barreras burocráticas que afectan la competitividad y la integración entre los países vecinos, que buscan unir esfuerzos y coordinar políticas económicas y comerciales.

“Este es un momento clave para que el sector privado fortalezca su papel en el proceso de integración regional. El objetivo es avanzar en propuestas concretas que permitan a nuestras empresas operar con mayor agilidad, previsibilidad y competitividad dentro del Mercosur”, reiteró Dos Santos.

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En lo que refiere a la agenda de la Cámara de Comercio del país, Dos Santos mencionó que la jornada incluirá un panel de líderes empresariales, en el que se analizarán los desafíos y oportunidades para el comercio regional, con foco en la integración económica, la competitividad y la facilitación del intercambio intrazona.

Espacio de diálogo

Asimismo, se desarrollará un espacio de diálogo con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y de la Cancillería Nacional sobre políticas públicas vinculadas al desarrollo productivo y la integración regional.

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El programa también contempla una exposición de especialistas de CAF sobre el impacto de la infraestructura y la logística en la competitividad regional. Como cierre del encuentro, los representantes empresariales suscribirán una Declaración Conjunta que recogerá los principales consensos y prioridades del sector privado del bloque.

De acuerdo con la organización, las actividades oficiales comenzarán a las 09:00 en la Casa de la Integración Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).