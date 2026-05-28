VMME ampliará su capacidad de generación solar luego de la reglamentación de la Ley 7599

La iniciativa del Viceministerio de Minas y Energía (VMME) busca ampliar la capacidad instalada de generación de energia solar fotovoltaica en el edificio y convertirlo en referencia nacional en autogeneración eléctrica con fuentes limpias.

El anuncio fue oficializado este 25 de mayo, luego de una reunión encabezada por el viceministro Mauricio Bejarano y el superintendente de Energías Renovables de Itaipú, Pedro Domaniczky, junto con equipos técnicos de ambas instituciones.

La decisión se da en un momento clave para la política energética nacional, marcado por la entrada en vigencia de la reglamentación de la nueva normativa, que establece lineamientos para fomentar el desarrollo y la incorporación de tecnologías de generación renovable en el país.

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La reglamentación que acelera el proyecto

El plan del VMME aparece como una de las primeras acciones concretas tras la reglamentación de la Ley 7599, considerada un instrumento central para promover la diversificación de la matriz energética nacional más allá de la generación hidroeléctrica.

Desde el viceministerio sostienen que la adecuación de la sede institucional responde directamente a la necesidad de alinear las políticas públicas con las disposiciones legales recientemente reglamentadas.

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La sede del viceministerio ya cuenta con una base operativa en generación fotovoltaica. Desde diciembre de 2024, el edificio dispone de paneles solares en funcionamiento con una capacidad superior a 7 kilovatios (kW).

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La nueva intervención apunta a ampliar significativamente esa infraestructura para incrementar la capacidad de autogeneración y consolidar al edificio como una vitrina tecnológica para futuras implementaciones en otras dependencias públicas.

Según lo informado, el objetivo es establecer un estándar replicable para otras instituciones estatales.

Como siguiente paso, técnicos de Itaipú iniciarán visitas al predio para realizar el relevamiento técnico necesario. Estas inspecciones permitirán medir el consumo energético actual del edificio, evaluar las condiciones estructurales y definir las especificaciones del diseño final del sistema fotovoltaico.