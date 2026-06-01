Vecinos de Corateí exigen intervención del Mades por obra en reserva natural

Un poblador de la zona, quien pidió mantener en reserva su identidad, señaló que mediante notas dirigidas al Mades, al Ministerio Público, a la Gobernación de Misiones, entre otras instituciones, solicitaron la intervención de las autoridades para detener la construcción de una precaria vivienda dentro del área protegida.

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“Los abajo firmantes, vecinos de la localidad de Corateí, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de solicitar la intervención del Mades para no permitir la construcción de una casa dentro del predio ‘Reserva Natural’, declarado de interés ambiental por el municipio a través de la Resolución 19/2021”, señala el escrito presentado por los vecinos.

Asimismo, el documento menciona que la reserva tiene una importancia fundamental para la comunidad de Corateí, debido a que se trata de un humedal natural cuya conservación y mantenimiento son ampliamente valorados por los pobladores de la zona.

Finalmente, los denunciantes indicaron que desconocen quién o quiénes estarían detrás de la construcción de la vivienda. Por ese motivo, también solicitaron la intervención del Ministerio Público con el objetivo de identificar a los responsables y determinar posibles responsabilidades en el caso.

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