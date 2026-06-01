Nacionales
01 de junio de 2026 a la - 19:53

Vecinos de Corateí exigen intervención del Mades por obra en reserva natural

Construcción de vivienda de madera en área de reserva natural genera quejas de vecinos.
Vecinos de Corateí expresan preocupación por la construcción de una vivienda precaria en zona de reserva natural.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. Pobladores de la compañía Corateí solicitaron la urgente intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) ante la construcción de una vivienda que se estaría llevando adelante en una zona de humedales declarada como reserva natural por el municipio local.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Un poblador de la zona, quien pidió mantener en reserva su identidad, señaló que mediante notas dirigidas al Mades, al Ministerio Público, a la Gobernación de Misiones, entre otras instituciones, solicitaron la intervención de las autoridades para detener la construcción de una precaria vivienda dentro del área protegida.

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“Los abajo firmantes, vecinos de la localidad de Corateí, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de solicitar la intervención del Mades para no permitir la construcción de una casa dentro del predio ‘Reserva Natural’, declarado de interés ambiental por el municipio a través de la Resolución 19/2021”, señala el escrito presentado por los vecinos.

Asimismo, el documento menciona que la reserva tiene una importancia fundamental para la comunidad de Corateí, debido a que se trata de un humedal natural cuya conservación y mantenimiento son ampliamente valorados por los pobladores de la zona.

Finalmente, los denunciantes indicaron que desconocen quién o quiénes estarían detrás de la construcción de la vivienda. Por ese motivo, también solicitaron la intervención del Ministerio Público con el objetivo de identificar a los responsables y determinar posibles responsabilidades en el caso.

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