MIC abrió su convocatoria de pasantías laborales para estudiantes universitarios

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de un comunicado, informó que el plan de Pasantías Universitarias 2026 ya está habilitado desde este miércoles. La cartera se suma a otras instituciones, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que también anunciaron sus programas de pasantías.

Según lo explicado, los interesados deben contar con un promedio general mínimo de 3,5 y pertenecer a alguna de las universidades con carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior(Aneaes).

La cartera especificó además que las pasantías son remuneradas y que los seleccionados percibirán mensualmente G. 1.500.000 por el lapso de un año.

El boletín remitido desde el MIC refiere que el programa contempla 41 cupos y está orientado a estudiantes de los últimos años de carrera que buscan complementar su formación académica con experiencia práctica en el sector público.

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Carreras habilitadas

El MIC detalló que pueden participar estudiantes de las carreras de: derecho, contabilidad, administración de empresas, economía, marketing, ciencias políticas, sociales, de la comunicación e informáticas, ingeniería comercial, industrial y ambiental, comercio internacional y exterior, relaciones internacionales y diseño gráfico, entre otras.

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Requisitos para postularse

El boletín de la cartera estatal detalló los requisitos para los postulantes. El principal es que deben encontrarse cursando los dos últimos años de la carrera, incluyendo la etapa de elaboración de tesis o trabajo final de grado, y haber aprobado al menos el 50% del plan curricular.

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Documentación requerida

Otro de los puntos sumamente importantes que detalla el MIC es que los interesados deberán presentar en formato PDF los siguientes documentos:

Cédula de identidad vigente.

Constancia de estudios o historial académico actualizado con promedio mínimo de 3,5.

Currículum Vitae actualizado.

La cartera estatal señala que, durante el proceso de selección, otros documentos podrán ser solicitados al postulante.

Plazos y condiciones

Las postulaciones están habilitadas desde el 3 hasta el 15 de junio de 2026, con cierre previsto para las 23:59 horas del último día.

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La pasantía tendrá una carga horaria de seis horas diarias, equivalentes a 30 horas semanales. El horario específico será acordado entre el pasante y el tutor técnico asignado, de acuerdo con la disponibilidad del estudiante y las necesidades institucionales, con aprobación de la Dirección de Talento Humano.

Publicación de resultados

Los resultados del proceso de selección serán difundidos a través de los canales oficiales del Ministerio de Industria y Comercio, conforme al cronograma establecido en la convocatoria.