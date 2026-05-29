Científicos alertan a Santiago Peña sobre “doctorados exprés” en Paraguay

Un grupo de científicos remitió este jueves una carta al presidente de la República, Santiago Peña, en la que le advierten sobre el peligro de la proliferación de cuestionables “doctorados exprés” en las universidades del Paraguay.

“Las científicas y científicos firmantes alertan sobre la proliferación de doctorados de muy baja calidad en el país y consideran que esta situación constituye una cuestión de Estado, debido a sus implicancias para la educación superior, la investigación científica y el desarrollo nacional”, indican en la misiva.

El doctorado no consiste en la acumulación de cursos, seminarios o revisiones bibliográficas; sino es un proceso de investigación original supervisado por investigadores activos, evaluado por pares independientes y orientado a producir conocimiento verificable, expresan los investigadores.

Con la carta, adjuntan un breve informe titulado “Riesgos sistémicos de la proliferación de doctorados de baja calidad”, en el cual elaboran una serie de hallazgos detectados y sus posibles soluciones.

Doctorados exprés en Paraguay: cuando los estándares no se cumplen

Los investigadores elaboraron el informe y remitieron la carta al presidente Peña a través de la Asesoría Científica de la Presidencia de la República. También replicaron la misiva al Congreso Nacional.

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Explican que organismos internacionales como la European University Association y agencias de financiamiento como la National Science Foundation, definen criterios mínimos que incluyen para un doctorado:

Dedicación sustantiva del estudiante a investigación.

Supervisión por académicos con trayectoria comprobable.

Evaluación externa e independiente de las tesis.

Publicaciones arbitradas derivadas de la investigación.

“Cuando estos estándares no se cumplen, el título doctoral pierde su función de certificación de competencia investigativa avanzada, generando efectos acumulativos como inflación de credenciales, pérdida de confianza institucional y desprestigio internacional”, afirman.

Existe un riesgo adicional que es la autorreproducción institucional. Son tesis centradas en la propia institución, con tutores cuya producción científica es limitada y graduados que rápidamente asumen roles de supervisión sin demostrar liderazgo en investigación. “El doctorado se transforma en un circuito cerrado de validación interna en lugar de un proceso abierto de generación de conocimiento”, afirman.

¿Cuáles son los problemas en el sistema universitario paraguayo?

Los investigadores apuntan a una serie de problemas que encuentran en el sistema de educación superior en el país, como conflictos de interés institucional, con la representación de rectores en instancias regulatorias, que permiten que regulados actúen como reguladores, comprometiendo la imparcialidad de las acreditaciones, como ocurre con la conformación del Cones.

Por ejemplo, aseguran que existe una brecha entre legalidad y calidad: La habilitación administrativa de programas que realiza el Consejo Nacional de Educación (Cones), no siempre se corresponde con estándares académicos reales estipulados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Sebastián Alberto Grillo, es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es uno de los elaboradores del reporte remitido al presidente.

Grillo identificó el grave problema que existe en el país con el ente regulador de universidades y carreras que es el Cones, el cual actúa de “juez y parte” porque sus miembros son todos rectores de las instituciones de educación superior. “El Cones es el que tiene que aprobar este tipo de programas, tanto de grado como de posgrado ”

En Paraguay se mercantiliza mucho más la educación, dice experto

Grillo afirma que, las observaciones también se basan en los testimonios de muchos egresados del programa de becas Don Carlos Antonio López (Becal), que van notando la diferencia de calidad en la exigencia de los programas de posgrado que se ofrecen en el exterior y lo que se ofrece a nivel local.

“En Paraguay, parece que se mercantiliza mucho más la educación, en relación a otros lugares. Yo también vi la forma en la que trabajaban en Brasil los grupos de investigación, que es más próximo a nosotros en el sentido del contexto actual. “Ahora Brasil tiene un nivel de desarrollo similar a Paraguay. Entonces digamos, hacen cosas que se pueden implementar en Paraguay.

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Agrega que la idea con la carta y el informe es generar una discusión sobre los problemas que afronta el Paraguay, en este caso la baja calidad de los doctorados. “Paraguay necesita desarrollar cultura y competitividad en la educación superior”, manifiesta.

Los autores del informe son los científicos paraguayos; doctora Fabiola Román Maldonado, la doctora Alejandra Recalde Carballo, el doctor Sebastián Alberto Grillo y el doctor José Luis Vázquez Noguera.