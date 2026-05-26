MEF abrió su convocatoria de pasantías laborales para estudiantes universitarios

El comunicado de la cartera económica explica que el programa de Pasantías Universitarias 2026/2027 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), habilitado desde este martes.

Anuncia también que los interesados deben contar con un promedio general mínimo de 3,5 y pertenecer a alguna de las universidades con carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y con las cuales la cartera de Estado tiene suscripto y vigente un Acuerdo de Cooperación Académica.

La cartera especificó además que las pasantías son remuneradas y que los seleccionados percibirán mensualmente G. 1.500.000 por el lapso de un año.

Carreras requeridas

El MEF detalla que pueden participar estudiantes de las carreras de: economía, administración, contabilidad, ingeniería comercial, comercio exterior, derecho, trabajo social, psicología laboral, ciencias de la comunicación y comunicación audiovisual.

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La lista prosigue con diseño gráfico, ciencias informáticas, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería ambiental y/o forestal, ciencias matemáticas y ciencias políticas.

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Instituciones con convenio vigente

La cartera detalla que las instituciones con convenio vigente con el Ministerio de Economía son: Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, Universidad de la Integración de las Américas, Universidad Tecnológica Intercontinental y Universidad Iberoamericana.

Igualmente figuran la Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo, Universidad Metropolitana de Asunción, Universidad Central del Paraguay, Universidad Interamericana, Universidad Columbia del Paraguay, Universidad María Serrana y Universidad San Ignacio de Loyola.

La lista prosigue con la Universidad San Lorenzo, Universidad Autónoma del Paraguay, Universidad Autónoma de Encarnación, Universidad Americana, Universidad Gran Asunción, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad del Sol, Instituto de Desarrollo, Universidad del Cono del Sur de las Américas (UCSA) y Universidad de Desarrollo Sustentable (UDS).

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Postulación

La cartera ministerial explica que la postulación debe hacerse a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Conacyt, en el que los interesados deben completar los datos requeridos y adjuntar los documentos solicitados, por ejemplo, cédula de identidad y certificado de estudios o constancia universitaria expedida en el año 2026, en la que conste la carrera y el semestre cursado actualmente, además del promedio general universitario.

El MEF sostiene que estas documentos deben estar en formato PDF y ser legibles, además de no superar el tamaño de 30 MB. Quienes se postulen sin el documento que acredite los datos académicos podrán enviarlo al correo pasantia@mef.gov.py.

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Pasantía con duración de un año

El comunicado del MEF refiere que el programa de Pasantías Universitarias 2026/2027 cuenta con una duración de doce meses, con una carga horaria de cinco horas por día, de lunes a viernes, y se circunscribe exclusivamente al ámbito académico.

Así también detalla que la lista de estudiantes habilitados para las evaluaciones de ingreso prevén publicarla en la página web del MEF el jueves 11 de junio del corriente año.

Evaluación de preseleccionados

Por último, el boletín explica que, se prevé que la evaluación de los preseleccionados se realice de manera presencial el martes 16 de junio del corriente año, en el Salón Principal de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ubicado en la ciudad de Lambaré, sobre Cacique Lambaré casi Cerro Corá.

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El MEF dispuso canales de consulta sobre el programa de Pasantías: el número telefónico 414-6420 interno 420 y el correo electrónico pasantia@mef.gov.py.