La valorización de la carne paraguaya amortigua la caída de las exportaciones

La carne paraguaya continúa ganando valor en el mercado internacional. De acuerdo con el último boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) dado a conocer esta semana, el precio promedio de exportación alcanzó US$ 6.672 por tonelada entre enero y mayo de este año, lo que representa un incremento del 17% respecto a los US$ 5.670 registrados en el mismo periodo de 2025.

Además, si se analiza la evolución mensual el reporte del servicio muestra que mayo marcó el mejor registro del año, con una cotización promedio de US$ 7.118 por tonelada, por encima de los precios observados en los meses anteriores, que oscilaron entre US$ 6.400 y US$ 6.700 por tonelada.

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Menos tonelada de carne exportada

Esta mejora en los valores permitió amortiguar el impacto de la menor colación de carne bovina que viene registrando desde hace varios meses. Hasta este quinto mes se embarcaron 106.356 toneladas de productos cárnicos, una reducción del 28% en comparación con las 149.508 toneladas enviadas en el mismo periodo del año pasado.

El informe del ente sanitario también revela que el volumen exportado durante los primeros cinco meses de 2026 es el más bajo para ese periodo en los últimos cinco años. Es decir, entre 2021 y 2025, las colocaciones de carne bovina superaron los niveles registrados este año.

16% menos de divisas, pero monto es mayor a años anteriores

En lo que hace a ingresos logrados por las colocaciones de la proteína roja alcanzaron US$ 709 millones, cifra que representa una disminución del 16% frente a los US$ 847 millones obtenidos entre enero y mayo de 2025.

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Sin embargo, el panorama es diferente cuando se observan los ingresos. Los US$ 709 millones acumulados hasta mayo constituyen el segundo mejor resultado para el periodo enero-mayo desde 2018, solo por detrás de los US$ 847 millones alcanzados el año pasado.

Israel recupera el segundo lugar

El acumulado a mayo también muestra movimientos en el ranking de los principales compradores de carne paraguaya.

En ese contexto, Chile se mantuvo como el principal destino, con importaciones por 36.369 toneladas y un valor de US$ 251 millones. Por su parte, Israel recuperó el segundo lugar entre los mayores compradores, con adquisiciones por 13.955 toneladas que representaron ingresos por US$ 106 millones.

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Estados Unidos quedó en la tercera posición, con compras por 17.828 toneladas y un valor de US$ 99 millones. En tanto, Taiwán ocupó el cuarto lugar, con 11.851 toneladas exportadas por US$ 80 millones, mientras que Canadá completó el top cinco con 7.615 toneladas por US$ 45 millones.