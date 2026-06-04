Paraguay con Riesgo País de 104 puntos, pero aún enfrenta desafíos

El resultado refleja la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. En términos prácticos, el Riesgo País mide el sobrecosto que debe pagar una nación para endeudarse respecto a Estados Unidos, considerado el emisor de menor riesgo a nivel global. Un Riesgo País de 1.200 puntos obliga al emisor a pagar 12 puntos porcentuales adicionales para endeudarse. Cuanto más bajo es este indicador, mayor es la confianza de los inversionistas y menor suele ser el costo de financiamiento para el Estado y el sector privado.

La posición alcanzada por Paraguay responde, principalmente, a la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado al país en los últimos años. El moderado comportamiento de determinados indicadores económicos, la obtención del Grado de Inversión y otros factores contribuyeron a fortalecer la percepción de los mercados. En efecto, permitieron que Paraguay se ubique en una posición más favorable que la mayoría de los países de la región.

Sin embargo, el resultado también merece una lectura más crítica. Un bajo Riesgo País no necesariamente implica que una economía haya resuelto sus principales desafíos estructurales. De hecho, Paraguay continúa enfrentando limitaciones en materia de infraestructura, productividad, Capital Humano e informalidad laboral. El EMBI mide la percepción de solvencia financiera de un país, pero no refleja de manera directa aspectos relacionados con el desarrollo económico, la calidad de los servicios públicos o el nivel de ingreso de la población.

Además, parte del buen posicionamiento paraguayo se explica por el deterioro relativo de otros países latinoamericanos. Argentina cerró mayo con un riesgo país de 494 puntos, pese a la compresión observada durante los últimos meses, mientras que Bolivia alcanzó 576 puntos y Venezuela se mantuvo en niveles extremadamente elevados, con 5.722 puntos. Ecuador también registró un indicador significativamente superior al paraguayo, con 415 puntos. En consecuencia, la ubicación de Paraguay dentro del ranking regional responde tanto a sus fortalezas macroeconómicas como a las dificultades que atraviesan varias economías de la región.

La comparación con los líderes regionales también deja algunos elementos para el análisis. Aunque Paraguay presenta un desempeño favorable, todavía existe una brecha relevante respecto a Uruguay y Chile, países que han logrado sostener durante décadas una mayor estabilidad institucional, mercados financieros más profundos y un acceso más favorable al financiamiento internacional. La diferencia entre los 104 puntos de Paraguay y los 61 puntos de Uruguay evidencia que aún existe margen para fortalecer la confianza de los inversionistas.

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En el mencionado contexto, el desafío para Paraguay consiste en transformar la ventaja financiera en una plataforma para impulsar mayores niveles de inversión y crecimiento. Mantener uno de los riesgos país más bajos de América Latina y el Caribe constituye una señal positiva para los mercados, pero la verdadera prueba será aprovechar esa credibilidad para avanzar en mejoras de competitividad, infraestructura y productividad que permitan converger hacia los estándares de las economías más sólidas de la región.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.