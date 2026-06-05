Cae importación de carne en Paraguay: ¿está asegurado el suministro durante el Mundial?

En este 2026, el panorama del complejo cárnico cambió. Las exportaciones muestran menor dinamismo, la faena bovina se encuentra por debajo de los niveles del año anterior y las importaciones también se redujeron de forma significativa, informa el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En ese sentido, el informe del servicio veterinario oficial muestra que las compras de productos cárnicos del exterior se mantuvieron en descenso en los primeros cinco meses del año.

El año pasado, en el mismo periodo, según el informe, Paraguay compró del mercado internacional 6.480.590 kilogramos, cifra que representa una caída del 44,16% frente a los 3.618.786 kilos de este año (gráfico).

La reducción se da en un contexto diferente al de 2025, cuando el fuerte ritmo de exportaciones impulsó mayores compras del exterior para complementar la oferta local y evitar presiones sobre los precios en el mercado interno.

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Mayo y abril menos importación

Entretanto, en mayo se registró uno de los niveles más bajos del período, con 599.463 kilogramos importados, lo que representa una caída del 56% frente a los 1.368.695 kilos del mismo mes de 2025. En febrero, en tanto, se observó la mayor retracción del año, con 821.020 kilogramos adquiridos .

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La situación cobra relevancia en un momento en que Paraguay transita la expectativa por participación al Mundial de Fútbol, evento deportivo en el que el asado suele ocupar un protagonismo importante en los encuentros familiares y sociales, por lo que la disponibilidad de carne vuelve a estar en el centro de atención del consumidor.

“Reforzando la oferta con importaciones”

En ese sentido, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, afirmó que el abastecimiento del mercado interno está garantizado y que se está reforzando la oferta con importaciones de cortes específicos como costilla.

El directivo también señaló que Paraguay enfrenta desafíos de competitividad asociados a la valorización del guaraní, lo que refuerza el dinamismo del mercado interno.

“El Mundial seguramente va a representar un período de mayor demanda, pero será atendido tanto por la industria frigorífica exportadora como por los mataderos y frigoríficos que abastecen el mercado local”, destacó.

En el plano del consumo interno desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) indicaron que ofrecerán carne vacuna a valores más accesibles y anticipan un aumento del consumo en los próximos días impulsado por los partidos de la selección Paraguaya.

Complementar la oferta local

Si bien las importaciones se redujeron respecto al año anterior, desde el complejo cárnico señalan que siguen siendo una herramienta disponible para complementar la oferta cuando sea necesario.

En 2025, Paraguay importó 16.844.836 kilogramos de carne, lo que representó un incremento del 126% frente a 2024, cuando el volumen alcanzó 7.442.298 kilos.

Exportaciones y faena en desplome este 2026

En paralelo, el año pasado las exportaciones y la faena mostraron mayor dinamismo, en un contexto en el que una mayor proporción de la producción se destinaba a mercados externos, impulsada por mejores precios internacionales y un mayor movimiento de animales con destino a frigoríficos debido a la sequía.

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En 2026, sin embargo, el escenario cambió. Entre enero y mayo se embarcaron 106.356 toneladas de carne, una caída del 28% frente a las 149.508 toneladas del mismo período del año anterior.

Asimismo, la faena bovina acumuló una retracción del 26,58%, al pasar de 978.681 cabezas en 2025 a 718.547 en 2026.