Mientras Sudamérica cayó 1%, Paraguay impulsó las llegadas de turistas en 46%

De acuerdo con el más reciente informe de ONU Turismo, difundido por Bloomberg Línea, las llegadas internacionales crecieron 2% a nivel global entre enero y marzo de 2026, alcanzando 307 millones de viajeros, equivalente a seis millones más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el organismo advirtió que el crecimiento perdió fuerza en marzo, cuando la expansión mundial se desaceleró hasta apenas 0,4%, reflejando los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre el transporte aéreo, los precios del petróleo y la confianza de consumidores y empresas.

Pese a este contexto, Paraguay registró el mayor crecimiento de llegadas de turistas internacionales del mundo durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con el Barómetro del Turismo Mundial de ONU Turismo, el país alcanzó un incremento de 46% respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose por delante de destinos como Nueva Zelanda (45%), El Salvador (43%), Mongolia (39%), Palaos (37%) y Uzbekistán (37%).

El resultado adquiere mayor relevancia al considerar que América del Sur, como bloque, registró una caída de 1% en las llegadas internacionales durante el primer trimestre. Es decir, Paraguay logró expandirse con fuerza en una subregión que, en promedio, mostró una contracción de visitantes. Mientras tanto, las Américas crecieron 2%, impulsadas principalmente por América Central, que registró una expansión de 18%.

La comparación con otros países latinoamericanos también permite dimensionar el desempeño paraguayo. México, principal potencia turística de la región, recibió 26,2 millones de visitantes internacionales durante el primer trimestre. República Dominicana superó los 3,7 millones de turistas y Argentina sobrepasó los 3,5 millones de visitantes hasta abril. Aunque Paraguay aún se encuentra lejos de estos volúmenes en términos absolutos, su crecimiento porcentual fue considerablemente superior.

Desde una perspectiva económica, este comportamiento resulta relevante porque el turismo constituye una fuente importante de generación de divisas, empleo e inversión. ONU Turismo destaca que el crecimiento observado en varios países latinoamericanos responde a factores como una mayor conectividad aérea, la recuperación de rutas internacionales, el fortalecimiento de la promoción turística y el desarrollo de productos asociados a la naturaleza, la cultura y las experiencias al aire libre.

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No obstante, el principal desafío consiste en convertir el fuerte crecimiento de llegadas en un aumento sostenido de los ingresos turísticos. La experiencia internacional muestra que el impacto económico del sector no depende únicamente de la cantidad de visitantes, sino también del gasto promedio, la duración de las estadías y la capacidad de generar encadenamientos con otras actividades económicas.

En un año en el que ONU Turismo prevé que el crecimiento mundial podría ubicarse entre uno y dos puntos porcentuales por debajo de las estimaciones iniciales debido a la incertidumbre internacional, Paraguay emerge como una de las principales excepciones. El liderazgo alcanzado en el primer trimestre de 2026 no solo posiciona al país como el destino de mayor crecimiento turístico del mundo, sino que también evidencia el potencial de una actividad que puede ganar protagonismo dentro de la economía paraguaya durante los próximos años si sobre todo se realizan importantes inversiones en mejorar la calidad de infraestructura en el país.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones