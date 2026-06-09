Cadep invita a su espacio de debate sobre principales desafíos económicos y sociales del país

El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) invita a participar de la actividad que se desarrollará, este martes 09 de junio, desde las 16:00 hasta las 21:00, en la Sociedad Científica del Paraguay, Andrés Barbero Nº 230 esquina Artigas, de la ciudad de Asunción.

Análisis sobre retos del Paraguay democrático

“El evento tiene el propósito de ofrecer un espacio de reflexión y diálogo sobre los principales avances, nudos críticos y desafíos del Paraguay en estas tres décadas y media de vida democrática, abordando especialmente las dimensiones económica, social e institucional”, explicó Belén Servín, investigadora y miembro del Cadep.

Dijo que para ello, el encuentro contará con la participación de destacados panelistas y comentaristas, nacionales e internacionales.

Cadep conmemorará sus 35 años de trayectoria

Servín informó que el encuentro también servirá para conmemorar los 35 años de trayectoria institucional del Cadep. “La mejor manera de celebrar este aniversario institucional es promoviendo un espacio de análisis y discusión coherente con los valores que han guiado al centro de investigación a lo largo de su trayectoria”, afirmó.

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Segunda jornada

La segunda jornada, prevista para este martes, incluirá el panel “El Estado de la Economía y Desarrollo Económico en Paraguay”, con exposiciones de Michael Pisani, María Belén Servín y Wildo González, y los comentarios de Melissa Birch.

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Hoy también se abordará el panel sobre “La democracia y la Institucionalidad Política en Paraguay”, en el que participarán Gustavo Setrini, José Tomás Sánchez y Rocío Duarte, con comentarios de Diego Abente.

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Inscripciones siguen abiertas

El congreso está dirigido a académicos, estudiantes universitarios, profesionales, hacedores de políticas públicas, legisladores, representantes de organismos internacionales, periodistas, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas interesadas en participar pueden confirmar su asistencia escribiendo al correo cadep@cadep.org.py o comunicándose a los teléfonos (595 21) 494 140, 496 813 o 452 520. También podrán registrarse a través de las redes sociales de Cadep en YouTube y Facebook.

El evento es organizado por el Cadep y cuenta con el apoyo del Gobierno del Paraguay, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el programa Prociencia y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

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Primera jornada fue en mayo

Cabe recordar que la primera jornada se realizó en mayo, y contó con la presencia de panel “Las Políticas Públicas de bienestar en el Paraguay”, con las ponencias de Verónica Serafini, Luis Ortiz y Patricia Lima, así como los comentarios de Andrew Nickson.

También se abordó sobre “La situación de la pobreza y el empleo en Paraguay”, con la participación de Diana García, Ignacio González y Ana Rojas Viñales, mientras que Ramón Fogel fue el comentarista invitado.