Cadep conmemora 35 años con un espacio de análisis y reflexión sobre el país y su democracia

El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) invita a participar de la actividad que se desarrollará este miécoles 20 y el miércoles 27 de este mes, de 16:00 hasta las 21:00, en la Sociedad Científica del Paraguay, Andrés Barbero N.º 230 esquina Artigas, de la ciudad de Asunción.

Análisis sobre retos del Paraguay democrático

“El evento tiene el propósito de ofrecer un espacio de reflexión y diálogo sobre los principales avances, nudos críticos y desafíos del Paraguay en estas tres décadas y media de vida democrática, abordando especialmente las dimensiones económica, social e institucional”, explicó Belén Servín, investigadora y miembro del Cadep.

Dijo que para ello, el encuentro contará con la participación de destacados panelistas y comentaristas, nacionales e internacionales.

Cadep conmemorará sus 35 años de trayectoria

Servín informo que el encuentro también servirá para conmemorar los 35 años de trayectoria institucional del Cadep. “La mejor manera de celebrar este aniversario institucional es promoviendo un espacio de análisis y discusión coherente con los valores que han guiado al centro de investigación a lo largo de su trayectoria”, afirmó.

En la organización afirman que, desde su fundación en 1990, trabajan de manera independiente en la generación de conocimiento económico y social, con el objetivo de contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia y al fortalecimiento de la democracia en Paraguay.

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Primera jornada

En cuanto al programa previsto, la vocera del detalló refirió que la apertura del congreso estará a cargo de Fernando Masi, director de la institución, a cuyo cargo estarán las palabras de bienvenida, hoy miércoles 20 de mayo.

Posteriormente se desarrollará el panel “Las Políticas Públicas de bienestar en el Paraguay”, con las ponencias de Verónica Serafini, Luis Ortiz y Patricia Lima, así como los comentarios de Andrew Nickson.

Hoy también se abordará “La situación de la pobreza y el empleo en Paraguay”, con la participación de Diana García, Ignacio González y Ana Rojas Viñales, mientras que Ramón Fogel será el comentarista invitado.

Segunda jornada

La segunda jornada, prevista para el próximo miércoles 27 de mayo, incluirá el panel “El Estado de la Economía y Desarrollo Económico en Paraguay”, con exposiciones de Michael Pisani, María Belén Servín y Wildo González, y los comentarios de Melissa Birch.

Más tarde,el debate continuará con el panel “La democracia y la Institucionalidad Política en Paraguay”, en el que participarán Gustavo Setrini, José Tomás Sánchez y Rocío Duarte, con comentarios de Diego Abente.

Inscripciones siguen abiertas

El congreso está dirigido a académicos, estudiantes universitarios, profesionales, hacedores de políticas públicas, legisladores, representantes de organismos internacionales, periodistas, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas interesadas en participar pueden confirmar su asistencia escribiendo al correo cadep@cadep.org.py o comunicándose a los teléfonos (595 21) 494 140, 496 813 o 452 520. También podrán registrarse a través de las redes sociales de Cadep en YouTube y Facebook.

El evento es organizado por el Cadep y cuenta con el apoyo del Gobierno del Paraguay, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el programa Prociencia y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

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