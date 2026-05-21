El rol del Cadep en democracia: repasan 35 años de vida institucional

Durante el congreso “35 años de democracia: economía, sociedad y Estado en Paraguay” el economista y sociólogo Fernando Masi recordó que el Cadep nació a comienzos de los años 90, en un contexto marcado por el fin de la dictadura y el regreso al país de profesionales e investigadores que habían pasado muchos años en el exilio académico.

“Las iniciativas para pensar y hacer propuestas para el Paraguay democrático empezaron a multiplicarse de manera muy oportuna”, señaló.

Explicó que el Cadep surgió con la idea de construir un espacio independiente, alejado de intereses corporativos y partidarios, enfocado en el análisis económico y en la discusión de políticas públicas. “Queríamos crear un centro independiente de intereses sectoriales y de intereses políticos partidarios”, recordó.

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“No queríamos discutir solo entre académicos”

Masi destacó que uno de los principales desafíos del Cadep fue sacar el debate económico del ámbito estrictamente académico y acercarlo a distintos sectores de la sociedad. “La calidad académica no podía quedarse solamente en la discusión entre académicos”, afirmó.

En ese sentido, recordó que entre finales de los años 90 y principios de los 2000 el Cadep impulsó foros económicos con expertos internacionales sobre temas como integración regional, pobreza, gobernabilidad y reforma del Estado.

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El objetivo, dijo, era generar incidencia en las políticas públicas y acercar el debate económico a empresarios, organizaciones sociales, tomadores de decisión y ciudadanía en general. “Teníamos que producir materiales accesibles para la opinión pública”, explicó.

Capacitación a periodistas económicos

Uno de los puntos más llamativos de la exposición fue el rol que tuvo el Cadep en la formación de periodistas económicos en Paraguay, en una época previa al auge de internet y la información digital.

Masi recordó que muchos comunicadores rotaban entre distintas áreas de cobertura y que no contaban con formación especializada en economía. “Los periodistas tenían que ser capacitados para entender y comunicar la economía paraguaya en un lenguaje más sencillo”, señaló.

Además de periodistas, el centro también capacitó a estudiantes universitarios, organizaciones civiles, empresarios y funcionarios públicos. En esa línea, destacó la creación de la maestría en políticas públicas junto con la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, dirigida específicamente a altos funcionarios del sector público.

Del Cadep a los ministerios

Masi también resaltó cómo numerosos investigadores jóvenes formados en el Cadep terminaron incorporándose a instituciones públicas, especialmente en áreas económicas del Estado.“Mucha gente que trabajaba con nosotros terminó en la función pública”, dijo.

Recordó, particularmente, los periodos de gobierno iniciados en 2003 y 2008, cuando varios técnicos vinculados al centro pasaron a ocupar cargos en ministerios y organismos estatales.

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Lejos de verlo como una pérdida, consideró que esa transferencia de cuadros técnicos fortaleció la capacidad del sector público. “La combinación entre academia y experiencia en la función pública es algo muy importante”, explicó.

Finalmente, destacó que el objetivo institucional siempre fue formar profesionales comprometidos con el desarrollo del país y no únicamente orientados al mercado laboral privado. “El mensaje era que no salieran solamente a buscar trabajo, sino que hicieran una maestría y luego volvieran, preferentemente al sector público”, concluyó.