Economista resalta oportunidades y desafíos para potenciar comercio con la India

La investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Belén Servín, señaló que Paraguay mantiene una relación económica aún reducida con el país asiático, aunque con importante potencial de expansión, esto fue en el curso del webinar “India y Mercosur: Hacia una profundización de las relaciones comerciales y de inversión”.

Durante la reunión virtual organizada por el Cadep y el Sistema de Investigación e Información para Países en Desarrollo (RIS por su siglas en inglés), la profesora Servín explicó que las exportaciones paraguayas están concentradas en productos agroindustriales, mientras que las importaciones desde India corresponden principalmente a bienes industriales y tecnológicos.

Lea más: Cadep conmemora 35 años con un espacio de análisis y reflexión sobre el país y su democracia

Ampliación de exportaciones, materia pendiente de nuestro país

La economista indicó que Paraguay podría ampliar sus exportaciones de aceite de soja, semillas, derivados de soja y otros productos agroindustriales, además de desarrollar nuevos segmentos como sésamo, azúcar, papel, cartón y madera.

Servín también destacó que India ya se posiciona como un proveedor importante para Paraguay en manufacturas industriales, especialmente teléfonos móviles, agroquímicos, motocicletas, neumáticos y medicamentos.

Inversiones limitadas, otro potencial no explotado

En materia de inversiones, afirmó que la presencia india en Paraguay sigue siendo limitada. Entre 2015 y 2024, el país recibió apenas US$ 0,9 millones en inversiones provenientes de India. No obstante, identificó oportunidades en manufactura, energías renovables, industria farmacéutica, logística e infraestructura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los principales desafíos mencionó los costos logísticos, la dependencia de la hidrovía Paraguay-Paraná, las limitaciones de infraestructura y la necesidad de diversificar la canasta exportadora paraguaya, actualmente muy dependiente del aceite de soja.

Comercio bilateral y nuevas oportunidades para Paraguay

A su vez, el director del Cadep, Fernando Masi, recordó que el Mercosur y la India ya cuentan con un acuerdo de preferencia comercial y actualmente negocian un tratado de libre comercio, lo que abre una nueva etapa para la relación bilateral.

Por su parte, el embajador de Paraguay en India, Fleming Duarte, destacó que el fortalecimiento de los vínculos con la cuarta economía más grande del mundo representa oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación en sectores como biotecnología, agricultura de precisión, energía, tecnología, industria farmacéutica e infraestructura.

Duarte subrayó además las fortalezas de Paraguay, entre ellas la energía limpia y renovable, la estabilidad macroeconómica, el clima favorable para los negocios y su ubicación estratégica dentro del Mercosur.

Lea más: El rol del Cadep en democracia: repasan 35 años de vida institucional

Según datos del Cadep y RIS, el comercio entre el Mercosur e India pasó de US$ 16,7 mil millones en 2023 a US$ 23,3 mil millones en 2025. En el caso de Paraguay, el intercambio bilateral con India se mantuvo relativamente estable, en torno a US$ 540 millones entre 2023 y 2025.

El webinar organizado por Cadep y el RIS, se realizó este jueves con la participación de especialistas de Brasil, Argentina, Uruguay, y diplomáticos de nuestro país y la India, quienes coincidieron en que Paraguay tiene oportunidades concretas para diversificar exportaciones, atraer inversiones y posicionarse como plataforma productiva y logística dentro del Mercosur.