MEF inició la semana pagando cerca de US$ 41 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que, desde ayer lunes, se inició el desembolso de G. 252.070 millones (US$ 40,78 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 1 y el viernes 5 de junio de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señaló que la totalidad de los G. 252.070 millones se pagó con Fuente 10.

Lea más: Gobierno prevé ahorrar hasta US$ 262 millones con nuevo plan de ajuste de gastos

Los pagos corresponden a proveedores de los ministerios de Salud, de Defensa Pública, de la Niñez y Adolescencia, de Justicia, del Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Nacional de Tránsito, la Presidencia de la República, entre otras instituciones del Estado.

El MEF refirió que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

Lea más: Caída del dólar: política monetaria restrictiva del BCP afecta las exportaciones e inversiones, advierte economista

Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica contó, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.