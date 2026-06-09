Caída del dólar: política monetaria restrictiva del BCP afecta las exportaciones e inversiones, advierte economista

El Banco Central del Paraguay (BCP) publicó la semana pasada un comunicado donde justifica su posición neutral de no intervenir el mercado cambiario. El economista Sergio Sapena conversó con ABC y explicó que esta decisión podría contribuir al encarecimiento del financiamiento, el retraso de inversiones y a una apreciación cambiaria que afecta la competitividad exportadora y la atracción de inversiones.

Apreciación del guaraní y escasez de liquidez

En ese aspecto, Sapena dijo que existen indicios de que la apreciación del guaraní responde, al menos parcialmente, a una insuficiente disponibilidad de guaraníes en relación con la oferta de dólares existente en el mercado.

A su criterio, esa situación guarda relación con una política monetaria orientada prioritariamente al control de la inflación, aún cuando esta ya se encuentra en niveles históricamente bajos. La permanencia de una Tasa de Política Monetaria (TPM) relativamente elevada y de límites fiscales estrictos configura una combinación de políticas monetarias y fiscales restrictivas.

Estas condiciones, acotó el economista, podrían estar contribuyendo al encarecimiento del financiamiento, al retraso de inversiones estratégicas en infraestructura y a una apreciación cambiaria que afecta la competitividad exportadora y la atracción de inversiones.

El origen del debate sobre el tipo de cambio

El debate surgió la semana pasada tras el informe técnico del BCP y por diversas interpretaciones de los sectores económicos sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal en Paraguay, así como respecto al rol de la política monetaria en dicha dinámica.

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“Este debate surge principalmente de sectores económicos que están siendo afectados negativamente por la caída del tipo de cambio del dólar y por la falta de circulante en el mercado, situación que, a criterio de dichos sectores, no está siendo adecuadamente atendida por las políticas monetarias del Banco Central”, afirmó el analista económico.

Sapena refirió además que resulta pertinente analizar de manera integral los factores que han incidido en el mercado cambiario, así como la consistencia de la política monetaria en el marco del esquema de metas de inflación vigente.

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Cuestionamientos al nivel actual de la TPM

En este sentido, dijo que se observa, según datos del propio Banco Central, que la tasa de interés de política monetaria mantuvo una evolución coherente con la inflación. Sin embargo, dicha tasa continúa siendo aproximadamente el doble de la inflación observada.

“Si la inflación actual, según el BCP, se encuentra alrededor del 3%, ¿cómo se justifica una tasa de interés del 5,5%? Esto podría indicar que la inflación efectiva es superior a la informada o, alternativamente, que la tasa de interés permanece en niveles excesivamente elevados, generando un efecto restrictivo sobre la masa monetaria requerida por la economía”, explicó.

El impacto de la política monetaria y el contexto internacional

Al ser consultado sobre si la reducción de la TPM incidió en la depreciación del guaraní, consideró que dicha hipótesis resulta plausible. Afirmó que la reducción de la tasa de interés pudo haber incrementado la masa monetaria en guaraníes y, por ende, contribuido a su depreciación durante 2023.

Sin embargo, sostuvo que durante 2024 debió considerarse con mayor anticipación el impacto de la política económica impulsada por Donald Trump, orientada al debilitamiento del dólar.

Refirió que aun cuando la tasa de la Reserva Federal (FED) se mantenía elevada, existían expectativas razonables de futuras reducciones.

“Debió proyectarse una caída más significativa del tipo de cambio en Paraguay, en lugar de estimar un dólar cercano a G. 7.880. Habría sido más prudente contemplar escenarios próximos a G. 5.900, considerando que una disminución posterior de las tasas internacionales incrementaría la liquidez global en dólares”, dijo el economista.

A su vez, agregó que, dado que Paraguay es una economía pequeña, abierta y con un mercado cambiario relativamente libre, el aumento de la oferta de dólares inevitablemente ejercerá presión a la baja sobre el tipo de cambio.

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Factores externos e internos detrás de la caída del dólar

Según su criterio, la justificación de que la TPM acompañó la evolución de la inflación no resulta consistente con las necesidades de liquidez de la economía.

“Si bien es correcto que la política monetaria acompañe la trayectoria de la inflación, el nivel actual de la TPM sigue siendo excesivamente elevado en relación con una inflación cercana al 3%. Esto incrementa el costo financiero, restringe la disponibilidad de guaraníes y contribuye indirectamente a una mayor apreciación de la moneda local”, aseguró.

Sapena dijo que el informe señala correctamente, que el tipo de cambio responde a múltiples factores, como términos de intercambio, flujos comerciales y financieros, expectativas de agentes económicos, condiciones financieras internacionales y movimientos globales del dólar.

“Coincido en que la caída del dólar responde principalmente a factores externos, pero considero que el Banco Central no incorporó adecuadamente dichos factores en sus proyecciones macroeconómicas utilizadas para la elaboración del Presupuesto General de la Nación”, señaló.

Posible impacto fiscal de las proyecciones cambiarias

En ese sentido, dijo que esa situación generó una diferencia presupuestaria estimada en aproximadamente US$ 2.000 millones, que ahora el Gobierno intenta compensar con ajustes contables, retrasos en pagos a proveedores y otras medidas que podrían afectar la sostenibilidad fiscal y el mantenimiento del grado de inversión.

Por otra parte, refirió que factores internos también han contribuido a la apreciación del guaraní. “La elevada TPM y las restricciones presupuestarias han incrementado la demanda de guaraníes, generando un desequilibrio entre la oferta de dólares y la disponibilidad de moneda local, con el consiguiente impacto negativo sobre los sectores exportadores”, añadió.

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Compatibilidad entre política monetaria y política económica

Sapena acotó que, si la política económica nacional prioriza la atracción de inversiones y la promoción de las exportaciones, como lo anuncia el artículo 285 de la Constitución Nacional y su legislación correspondiente, resulta pertinente analizar si una política monetaria y cambiaria excesivamente restrictiva está contribuyendo efectivamente al logro de esos objetivos.

“La escasez relativa de guaraníes, combinada con elevadas tasas de interés y restricciones fiscales, encarece el financiamiento y reduce la competitividad de los sectores productivos al disminuir el valor relativo del dólar”, resaltó.

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¿La apreciación del guaraní refleja fundamentos sólidos?

La nota técnica remitda por el BCP denominada “Evolución reciente del tipo de cambio nominal en Paraguay: una visión macroeconómica integral”, sostiene que la reciente apreciación del guaraní responde a fundamentos macroeconómicos sólidos.

Sobre el punto, Sapena consideró, que debería hacerse una revisión más profunda de la estrategia de metas de inflación implementada por el Banco Central desde hace más de dos décadas.

“Si bien dicha política contribuyó a estabilizar los precios, actualmente podría estar limitando la expansión de la masa monetaria en un contexto caracterizado por una creciente demanda de financiamiento para infraestructura y desarrollo económico”, refirió.

En ese sentido, dijo que el propio BCP reconoce una convergencia sostenida de la inflación hacia niveles bajos durante varios años. “Lo que correspondería debatir es si el actual enfoque monetario continúa siendo el más adecuado para impulsar el crecimiento económico y la inversión”, anunció.

A la vez, Sapena refirió que debería otorgarse mayor relevancia al objetivo de pleno empleo de los recursos productivos, tal como ocurre en diversos países que han enfrentado importantes procesos de expansión de infraestructura y desarrollo económico.

Liquidez y política monetaria

El economista también recordó que el informe sostiene que no existen evidencias de una postura monetaria restrictiva, argumentando que la TPM se encuentra en niveles compatibles con una posición neutral y que la tasa interbancaria refleja ausencia de tensiones de liquidez.

Sin embargo, refirió que si las expectativas de inflación permanecen ancladas en torno al 3,5%, resulta legítimo preguntarse por qué la TPM continúa ubicada en 5,5%.

El especialista dijo, según su criterio, que la diferencia entre ambas variables sugiere una política monetaria que “continúa siendo relativamente restrictiva frente a las necesidades actuales de financiamiento e inversión de la economía paraguaya”.

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Intervenciones cambiarias y emisión monetaria

La ficha técnica remitida por la banca matriz advierte que intervenciones sistemáticas para sostener el tipo de cambio podrían generar distorsiones e inflación.

Sobre el punto, Sapena salió al paso refiriendo que “una fuerte demanda de guaraníes acompañada de una mayor emisión monetaria destinada a sostener la actividad económica podría contribuir a equilibrar el mercado cambiario sin necesariamente generar presiones inflacionarias significativas”.

En ese sentido, explicó que esa emisión monetaria tendría mayor impacto positivo si dichos recursos se orientan principalmente a inversiones productivas, modernización empresarial e infraestructura. “Sus efectos podrían traducirse en una mayor capacidad productiva y no necesariamente en aumentos generalizados de precios”, anunció.

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Competitividad y desarrollo económico

Finalmente fue consultado sobre la afirmación del BCP, de que la competitividad depende de múltiples factores estructurales y no únicamente del tipo de cambio.

Sobre el punto, Sapena consideró, que existe una relación directa entre la disponibilidad de financiamiento, la expansión monetaria y la capacidad de inversión pública y privada.

“Una mayor disponibilidad de recursos permitiría incrementar la inversión en infraestructura, educación, salud y transporte público, factores que efectivamente fortalecen la competitividad de largo plazo”, aseguró.

Acotó que, según diversas estimaciones internacionales, las necesidades acumuladas de inversión en infraestructura de Paraguay superarían los US$ 30.000 millones.