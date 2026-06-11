MAG insta a productores a prepararse ante posible impacto de El Niño en cultivos hortícolas

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) recomienda a los productores adoptar medidas preventivas para evitar pérdidas en los cultivos de tomate y pimiento.

El coordinador de gestión de los rubros tomate y pimiento del MAG, Edgar Frutos, explicó que los pronósticos climáticos apuntan a una temporada marcada por precipitaciones abundantes y prolongadas. Estas condiciones favorecerían la aparición de enfermedades y otros problemas que afectan directamente a la producción agrícola.

Indicó que los productores que trabajan bajo invernadero deberán fortalecer sus planes de contingencia fitosanitaria, realizando un monitoreo permanente de la humedad y aplicando tratamientos preventivos cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de enfermedades fúngicas.

En el caso de los cultivos a campo abierto, recomendó mejorar el drenaje mediante zanjas de infiltración y la construcción de tablones más elevados para facilitar la eliminación del exceso de agua y reducir la humedad en el suelo. Asimismo, insistió en la necesidad de mantener estrictos controles preventivos contra enfermedades fúngicas y bacterianas, además de plagas transmisoras de virus, como trips, pulgones y mosca blanca.

El técnico señaló que la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) se encuentra impulsando planes de contingencia específicos para cada rubro productivo, contemplando aspectos relacionados con el manejo de suelos, la nutrición vegetal y las estrategias de producción adaptadas a las condiciones climáticas previstas.

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Por su parte, el productor hortícola Miguel Frutos, quien se dedica al cultivo de pepino, resaltó la importancia del acompañamiento técnico para enfrentar las dificultades que generan las condiciones climáticas adversas. Manifestó que las lluvias excesivas pueden ocasionar pérdidas importantes, incluso en sistemas protegidos bajo invernadero, por lo que considera fundamental contar con asesoramiento permanente.

Agregó que cada temporada presenta desafíos diferentes para los agricultores y que la asistencia técnica resulta clave para sostener la producción y evitar pérdidas económicas en las fincas familiares.

Además de la amenaza climática, los productores expresaron preocupación por el avance del contrabando, situación que continúa afectando principalmente a los cultivadores de tomate y pimiento. Señalaron que el ingreso irregular de productos al mercado provoca una fuerte reducción de los precios y perjudica directamente a los pequeños agricultores, quienes reclaman mayores medidas de protección para la producción nacional.