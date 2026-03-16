Las lluvias benefician a la producción frutihortícola, pero labriegos piden asistencia técnica del Gobierno

Las lluvias registradas desde la madrugada de este lunes están siendo sumamente beneficiosas para la producción de rubros de autoconsumo y de frutihortícolas que se comercializan en distintos puntos del país.

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La larga sequía registrada durante este verano dejó a muchas familias campesinas en una situación de necesidad, debido a la escasa producción obtenida en los últimos meses.

El productor Adrián Vázquez señaló que la larga sequía causó importantes pérdidas en la producción de autoconsumo, como maíz, mandioca, poroto y otros cultivos que son fundamentales para las familias campesinas. Agregó que también los productores de tomates, locotes y otros cultivos frutihortícolas que no cuentan con sistema de riego fueron muy afectados y presentaron pérdidas importantes en sus fincas.

Señaló que, con las precipitaciones, la tierra podrá recuperar su fertilidad, lo que permitirá reactivar los cultivos y mejorar las perspectivas para la próxima producción.

No obstante, aclaró que aprovechar este escenario dependerá también del apoyo que puedan recibir por parte del Estado. En ese sentido, solicitaron al Gobierno Central asistencia técnica permanente, provisión de insumos agrícolas y acompañamiento constante, para que los productores puedan sacar el mayor provecho a la humedad del suelo y a la recuperación del campo.

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Asimismo, advirtieron que actualmente varias plantaciones están siendo afectadas por enfermedades que deterioran y destruyen los cultivos, por lo que consideran fundamental contar con técnicos que orienten a los agricultores sobre el manejo adecuado de estas problemáticas.

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La encargada de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) - oficina Coronel Oviedo, Dra. Leticia Guerrero, comentó que la institución ya cuenta con el registro de todos los productores activos del departamento de Caaguazú y que ya comenzaron las capacitaciones y la posterior provisión de insumos para este año. Indicó que estas lluvias son sumamente beneficiosas y que unos 95 técnicos estarán asistiendo a todos los productores de esta región.

Los productores coincidieron en que, con acompañamiento adecuado y condiciones climáticas favorables, el sector hortícola del departamento podría recuperarse progresivamente y volver a abastecer con mayor fuerza a los mercados del país.