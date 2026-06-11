MEF habilita a 162 postulantes para la evaluación de pasantías universitarias 2026/2027

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió desde el 28 de mayo al 07 de junio su convocatoria a estudiantes que quieran ser parte de su programa de Pasantías Universitarias 2026/2027. Este jueves dio a conocer el listado de admitidos y no admitidos por la institución.

Evaluación presencial

El boletín remitido desde la cartera de Estado detalla que, la evaluación se realizará de forma presencial el próximo 16 de junio, a las 09:00, en el salón principal de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Hacienda, ubicado sobre Cacique Lambaré y Cerro Corá, en la ciudad de Lambaré.

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Prueba de conocimientos

En esa línea el MEF refiere que, durante la jornada, los postulantes deberán completar una prueba de conocimientos y evaluaciones psicotécnicas mediante formularios digitales. Para ello, será obligatorio contar con un teléfono inteligente o una notebook con acceso a internet y a la cuenta de correo electrónico declarada al momento de la postulación.

La lista de admitidos puede ser visualizado aquí:

La cartera económica también recordó que estará prohibido el uso de protectores de pantalla antiespía, relojes inteligentes y auriculares durante las evaluaciones.

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Leyes, decretos y resoluciones a estudiar

El comunicado refiere que la prueba de conocimientos se basará en la Ley Nº 7158/2023, que crea el Ministerio de Economía y Finanzas; el Decreto N.º 1041/2024, que aprueba su estructura orgánica; la Resolución MEF Nº 14/2024, que establece las unidades organizativas de la institución; y la Resolución MEF Nº 142/2026, que actualiza dicha estructura.

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La lista de no admitidos puede ser vizualizado aquí:

Presentación de documentos

Por otra parte, el MEF recuerda que quienes aún no hayan presentado la documentación que respalde sus datos académicos podrán remitirla al correo pasantia@mef.gov.py hasta el 17 de junio de 2026. La medida también alcanza a los postulantes que hayan adjuntado reportes de notas, informes académicos u otros documentos similares en lugar del certificado de estudios o la constancia universitaria expedida durante 2026.