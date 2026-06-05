MEF cierra este domingo su convocatoria de pasantías laborales para universitarios

En un comunicado, la cartera económica explicó que el programa de Pasantías Universitarias 2026/2027 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), está dirigido a los jóvenes estudiantes que cuenten con un promedio general mínimo de 3,5.

Así también, detalló que los estudiantes deben pertenecer a las universidades con carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y con las cuales la cartera de Estado tiene suscripto y vigente un Acuerdo de Cooperación Académica.

La cartera especificó además que las pasantías son remuneradas y que los seleccionados percibirán mensualmente G. 1.800.000 por el lapso de un año.

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Carreras requeridas por el MEF

El MEF detalló que pueden participar estudiantes de las carreras de: economía, administración, contabilidad, ingeniería comercial, comercio exterior, derecho, trabajo social, psicología laboral, ciencias de la comunicación y comunicación audiovisual.

La lista prosigue con diseño gráfico, ciencias informáticas, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería ambiental y/o forestal, ciencias matemáticas y ciencias políticas.

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Asimismo, la cartera detalló que las instituciones con convenio vigente con el Ministerio de Economía son: la Universidad Nacional de Asunción, la Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Técnica de Comercialización y Desarrollo, de la Integración de las Américas, la Tecnológica Intercontinental y la Iberoamericana.

Igualmente figuran la Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo, la Metropolitana de Asunción, Central del Paraguay, la Interamericana, Columbia del Paraguay, Universidad María Serrana y la de San Ignacio de Loyola.

La lista prosigue con la Universidad San Lorenzo, Autónoma del Paraguay, Autónoma de Encarnación, Americana, Universidad Gran Asunción, Autónoma de Asunción, Universidad del Sol, Instituto de Desarrollo, Universidad del Cono del Sur de las Américas y Universidad de Desarrollo Sustentable.

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Cómo el pasante puede postularse

La cartera ministerial explicó que la postulación debe hacerse a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Conacyt, en el que los interesados deben completar los datos requeridos y adjuntar los documentos solicitados.

Entre los documentos solicitados se encuentran, por ejemplo, cédula de identidad y certificado de estudios o constancia universitaria expedida en el año 2026, en la que conste la carrera y el semestre cursado actualmente, además del promedio general universitario.

El MEF sostiene que estos documentos deben estar en formato PDF y ser legibles, además de no superar el tamaño de 30 MB. Quienes se postulen sin el documento que acredite los datos académicos podrán enviarlo al correo pasantia@mef.gov.py.

Pasantía con duración de un año

El comunicado del MEF refirió que el programa de Pasantías Universitarias 2026/2027 cuenta con una duración de doce meses, con una carga horaria de cinco horas por día, de lunes a viernes, y se circunscribe exclusivamente al ámbito académico.

Así también detalló que la lista de estudiantes habilitados para las evaluaciones de ingreso prevén publicarla en la página web del MEF el jueves 11 de junio del corriente año.

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Evaluación de preseleccionados

Por último, el boletín explicó que se prevé que la evaluación de los preseleccionados se realice de manera presencial el martes 16 de junio del corriente año, en el Salón Principal de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ubicado en la ciudad de Lambaré, sobre Cacique Lambaré casi Cerro Corá (sede conocida como “Aso de Hacienda”).

El MEF dispuso canales de consulta sobre el programa de Pasantías: el número telefónico 021-414-6420 interno 420 y el correo electrónico pasantia@mef.gov.py.